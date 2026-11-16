Drogue: Tebboune menace de bombarder «la source», elle est pourtant dans son palais et à son état-major

Dimanche 15 novembre, Abdelmadjid Tebboune présidait l’ouverture de l’année judiciaire à la Cour suprême. Un cadre idéal pour parler de justice. Il a préféré parler de guerre. Devant des magistrats priés d’applaudir, le président algérien a troqué la robe pour le treillis, dans un discours de 28 minutes mis en ligne par la présidence elle-même.

À 15 minutes 15 secondes, il lâche: la drogue, «c’est une guerre déclarée contre l’Algérie, et quand c’est la guerre, en première ligne, il y a toujours l’armée nationale populaire». À 16 minutes 21 secondes, il évoque «des tonnes et des tonnes et des tonnes». Puis, à 16 minutes 50 secondes, l’estocade: «S’il le faut, nous irons plus loin, jusqu’à la source de fabrication de ces drogues». Applaudissements. Et il précise aussitôt: «Légitime défense. Nous sommes entrés dans une phase où nous nous défendons.»

Le site Algérie Patriotique a sonné le clairon, et Le Jeune Indépendant a vu le président «brandir le glaive de la riposte à la source». Le glaive, rien de moins. Les chaînes YouTube acquises au régime, plus rapides que l’armée, ont déjà rasé, à coups de titres, les «usines de haschich» du Maroc. La guerre est gagnée. Il ne reste plus qu’à la déclarer. L’armée de Saïd Chengriha en première ligne contre la drogue: on y reviendra, c’est le meilleur moment du discours.

Le président n’a nommé personne. Inutile: à Alger, quand on dit «source», tout le monde regarde vers l’Ouest. La propagande officielle a fait de la drogue une «guerre hybride» menée contre l’Algérie, et la revue de l’armée, El Djeich, ne cite qu’une frontière dans ses pages sur les stupéfiants: celle du Maroc. Le scénario est écrit d’avance. Le poison vient d’ailleurs, la victime est algérienne et, le pouvoir, comme toujours, n’a rien vu. Le même jour, Tebboune promettait d’ailleurs, selon Business News, de protéger «notre pays et nos voisins grâce à la force de notre Armée nationale populaire». Protéger ses voisins tout en menaçant de les bombarder: la doctrine est audacieuse.

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La drogue n’était qu’un chapitre. Le reste du discours, que chacun peut réécouter, offre un florilège de ce que le régime sait faire de mieux: des mots. À 16 minutes 03, Tebboune affirme qu’un État qui forme des diplômés devient un État d’intellectuels auquel «on ne peut pas mentir». Huit secondes plus tard, il proclame que «le charlatanisme n’existe plus, surtout le charlatanisme politique». La salle applaudit. Personne ne rit. À 19 minutes 35, il raconte comment, dans les années 1990, on interdisait à l’armée d’acheter un fusil pendant que les terroristes recevaient des jumelles à vision nocturne, et que celui du djebel Sidi Ali Bounab disposait d’«un fax qui marche à l’énergie solaire». Le terroriste au fax solaire: on tient là une pièce de musée.

Les pénuries? Ce ne sont pas les files d’attente d’une économie administrée, mais des ennemis qui, dit-il, «nous font la guerre en touchant au pouvoir d’achat du citoyen». La réponse tombe à 22 minutes 27: «S’il le faut, ouvrir la prison de Tanezrouft», puis «qui aime aime, qui déteste déteste, et il y aura la peine de mort, et l’exécution de la peine de mort». La pomme de terre manque, l’huile manque, l’anesthésique manque. La potence, elle, ne manquera pas. À 23 minutes 45, il revendique le droit «d’inventer des moyens de défense». À 24 minutes 46, il s’interroge sur ceux qui «ont pris des milliards de dollars de l’État: où sont-ils?». La question est excellente. Le procès El Bouchi pourrait y répondre, s’il avait lieu. Enfin, à 26 minutes 04, il rappelle aux magistrats que l’indépendance de la justice «ne se réalise pas seulement dans les textes». On ne saurait mieux dire: le dossier El Bouchi en offre une démonstration grandeur nature.

Fâcheux détail: la plus grosse saisie de drogue de l’histoire du pays n’a pas traversé l’oued Kiss. Fin mai 2018, 701 kilos de cocaïne pure débarquent tranquillement au port d’Oran, cachés dans une cargaison de viande congelée venue du Brésil. Steak et poudre blanche, même conteneur. L’importateur est un promoteur algérois prospère, Kamel Chikhi, dit «El Bouchi», le boucher. L’enquête fait tomber le patron de la police, des magistrats, des responsables locaux. Elle envoie aussi en prison, en juin 2018, un certain Khaled Tebboune, fils d’un ancien ministre de l’Habitat promis, dix-huit mois plus tard, à un bel avenir: la présidence de la République.

Le parquet avait requis deux ans de prison contre le fils de Abdelmajid Tebboune. Puis survint un miracle électoral. Le père est élu et le fils découvre aussitôt, comme révélé par Le360, le confort insoupçonné de l’infirmerie de la prison d’El Harrach. Le 26 février 2020, deux mois après l’arrivée de papa à El Mouradia, le tribunal de Sidi M’Hamed l’acquitte. Générosité contagieuse: les peines des autres condamnés, El Bouchi compris, sont ensuite divisées par deux en appel, comme l’avait rapporté Le360. La justice algérienne n’est pas lente. Elle est sélective.

Pour la cocaïne, en revanche, elle a l’éternité devant elle. Huit ans et demi après la saisie, le procès du volet stupéfiants attend toujours son verdict, à notre connaissance. En janvier 2024, l’audience est renvoyée: 28 des 48 témoins ont oublié de venir, et l’ancien patron de la police est souffrant, selon Ennahar. En juin 2025, nouveau report. Le 11 janvier 2026, encore un renvoi, «à la prochaine session criminelle». Le dossier du siècle avance à la vitesse d’un conteneur oublié sur un quai. On comprend la prudence: un procès, ça fait parler les accusés. Et certains accusés pourraient avoir beaucoup de mémoire.

La «source», Tebboune n’aurait d’ailleurs qu’à traverser la rue pour la chercher du côté de l’état-major. Saïd Chengriha, dont la revue dénonce chaque mois les «complots» de la drogue, est lui-même accusé d’en avoir fait commerce. En 2022, Guermit Bounouira, ancien secrétaire particulier du défunt général Gaïd Salah, le décrivait comme un «trafiquant notoire de drogue, d’armes et de carburant». Bounouira a été remercié pour sa franchise par une condamnation à mort du tribunal militaire de Blida. Le 23 septembre 2025, l’ancien diplomate Mohamed Larbi Zitout affirmait que Chengriha était «impliqué depuis 2004 dans un large trafic de drogue» quand il commandait la région militaire de Béchar et, que Gaïd Salah avait fait radier ou emprisonner 33 officiers de cette région, comme l’a rapporté Le360. Début novembre, Saïd Bensedira, youtubeur zélé du pouvoir, évoquait un réseau de contrebande démantelé à Béchar, Tindouf et Adrar, en jurant que Chengriha n’en savait rien. On n’est jamais si bien défendu que par ses amis: Le360 y a lu un aveu. En Algérie, ceux qui accusent finissent condamnés à mort ou en exil. L’accusé, lui, commande l’armée.

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Récapitulons. Un président qui menace de bombarder des laboratoires à l’étranger, mais dont la justice n’arrive pas à juger des accusés détenus depuis huit ans à quelques kilomètres de son palais. Un fils mêlé au dossier du siècle et blanchi dès que papa a pris le pouvoir. Un chef d’état-major que d’anciens initiés désignent comme un baron du trafic, et qui signe dans sa revue des éditoriaux indignés contre les empoisonneurs de la jeunesse. Si Tebboune cherche vraiment la source, il n’a pas besoin de cartes d’état-major. Un miroir suffit.

Et puis, il y a la géographie. La cocaïne d’Oran venait du Brésil. Si la «légitime défense» présidentielle consiste à frapper les pays d’origine, l’aviation algérienne devra donc survoler l’Amazonie. On attend le plan de vol. On devine qu’il ne viendra pas: le régime préfère les ennemis qui ne coûtent qu’un discours.

Reste la drogue dont le président s’est bien gardé de parler. Celle qui ravage vraiment la jeunesse algérienne ne s’appelle ni cocaïne ni kif. Elle s’appelle «saroukh», la fusée. Derrière ce surnom, de la prégabaline, un médicament détourné de son usage, et des copies clandestines en gélules dont nul ne connaît la composition, explique le site algérien Twala. C’est la drogue du pauvre, celle des quartiers, des lycées et des files d’attente, et elle se compte en millions de cachets: plus de 16,5 millions saisis par les douanes en 2025, 14,4 millions par la seule police durant l’été 2026, selon les chiffres publiés par la revue El Djeich elle-même. Jeudi dernier encore, les autorités annonçaient la destruction de 33 millions de comprimés psychotropes, rapporte l’AFP. Si l’on en saisit autant, on devine combien passent.

Ces cachets ne viennent pas du Rif. Ils remontent par les routes libyennes et sahéliennes, quand ils ne sortent pas de génériques produits sur place. Ils traversent des milliers de kilomètres de désert sous la surveillance d’une armée qui se vante d’être «en première ligne». Faut-il croire qu’ils passent sans que personne ne regarde ailleurs? L’ancien diplomate Mohamed Larbi Zitout a sa réponse: selon lui, ces psychotropes sont fabriqués «dans des laboratoires situés notamment dans la région de Béchar», «sous l’autorité et la supervision de l’armée», avec Saïd Chengriha pour «grand mentor», comme l’a rapporté Le360. Si la «source» du saroukh se trouve dans les casernes du Sud, la «légitime défense» présidentielle a un problème: pour la frapper, il faudrait bombarder son propre état-major.

Car cette menace n’est qu’un numéro de plus dans un spectacle qui tient l’affiche depuis des années. Le régime voit la main du Maroc partout: dans les incendies de forêt, dans une prétendue «agression chimique» contre les eaux d’un oued, dans des «réseaux subversifs» de 61 Marocains illustrés à l’intelligence artificielle et, désormais, dans la drogue. La fébrilité a redoublé depuis la fin de la MINURSO, que la diplomatie algérienne a pourtant contribué à enterrer. Chaque semaine apporte son complot, son documentaire et ses «aveux».

Mais ce spectacle se joue sur une scène bien précise: les réseaux sociaux, les plateaux de la télévision publique et les colonnes des journaux aux ordres. C’est là que le régime livre ses batailles, remporte ses guerres et bombarde des laboratoires imaginaires. Le jour où son «nif», cet orgueil que le pouvoir algérien brandit à chaque discours, voudra quitter le décor pour se mesurer au réel, il découvrira que le réel ne se commande pas comme un éditorial d’El Djeich. En attendant, la seule frontière que franchissent les menaces d’El Mouradia est celle du ridicule.