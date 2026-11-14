De Chadli à Tebboune: la pénurie, la seule constante du régime algérien

De la pomme de terre à l’huile, de la semoule au lait, de la banane aux pneus, les crises se succèdent en Algérie. (Création: W.Belfkih/Le360)

Le pays a l’habitude. Dans les années 1980, le président Chadli Bendjedid lance un «programme anti-pénurie» qui permet aux Algériens de consommer bananes, électroménager et chaussures de sport, rappelle Algérie 360, reprenant les mots d’Ihsane El Kadi, directeur du site économique Maghreb Émergent. Puis le pétrole s’effondre, et les produits de base se vendent sous le manteau. Depuis, les présidents se sont succédé à El Mouradia. Les files d’attente, elles, sont restées devant les magasins.

La patate, une affaire d’État

Le plafond est fixé depuis la réunion interministérielle du 1er octobre: 60 à 70 DA le kilo chez le producteur, 80 à 90 DA au détail, comme l’a rapporté Le360. Le 3 novembre, Maghreb Émergent relève des prix de 110 à 140 DA «là où la pomme de terre est encore disponible», «soit un dépassement pouvant atteindre 50 dinars par rapport au seuil annoncé».

Les mandataires refusent de vendre aux conditions imposées. Le 6 novembre, certains marchés affichent jusqu’à 180 DA le kilo, le double du plafond, selon le site Twala.

Dessin de Ghilas Aïnouche.

Le 4 novembre, le directeur des services agricoles de Mascara assure que les quantités sont abondantes (elles le sont sans doute quelque part). Le 8 novembre, Maghreb Émergent part à la recherche du tubercule. Des Algériens dénoncent un «complot contre les frites-omelettes». Mediaterranee relève jusqu’à 150 DA le kilo… «Quand on en trouve».

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Côté gouvernement, rien de nouveau. Le 5 novembre, Sifi Ghrieb lance une plateforme numérique contre la spéculation. Vingt-quatre heures plus tard, Le Matin d’Algérie relève des prix de 140 à 150 DA le kilo, comme souligné par Le360.

En mars, Tebboune avait ordonné d’inscrire les spéculateurs sur liste noire et de les bannir à vie. La loi prévoit jusqu’à 30 ans de prison pour spéculation. Elle ne prévoit aucune pomme de terre. Le 7 novembre, les autorités saisissent 100 quintaux à Boumerdès, soit 10 tonnes. La même wilaya s’est vu promettre 6.700 tonnes de déstockage. Selon nos calculs, la saisie représente 0,15% de la promesse.

Le même jour, le sénateur El Hadj Belghouthi, nommé par le président, parle dans une vidéo tournée sous le portrait de Tebboune. Il assure qu’il mangera l’herbe de son pays plutôt que de se laisser humilier par des étrangers. À défaut de frites, le sénateur propose donc l’herbe.

Le Conseil des ministres du 8 novembre devait trancher. Son communiqué aligne 11 instructions présidentielles. Il crée un office des légumes secs, un service des statistiques, un ministre délégué à la pêche et un secrétaire d’État aux forêts. Il interdit totalement le maïs fourrager vert. Les mots «pomme de terre» n’y figurent pas. Le pays cherchait la patate et le Conseil trouva les vaches, comme signalé par Le360. Le gouvernement compte désormais sur la récolte d’El Oued, attendue vers le 20 novembre.

La pomme de terre, une crise à répétition

Déjà en octobre 2021, l’État accusait les agriculteurs de s’être entendus pour faire monter les prix. Le kilo passait alors de 20 à 110 dinars, plus de cinq fois son niveau initial. Le journaliste algérien exilé en France, Abdou Semmar, accusait les autorités de «faire du cinéma». Le 3 novembre 2021, le ministre du Commerce Kamel Rezig démentait toute crise à la radio. Dans le même entretien, il annonçait la saisie de 40 chambres froides illégales contenant 12.000 tonnes de pommes de terre, d’oignons et d’ail, rapporte Algérie Eco. Il n’y avait donc pas de crise... Il y avait seulement 12.000 tonnes au frais.

En mars 2022, le pays qui se disait capable d’exporter vers ses voisins découvrait que ses stocks se limitaient à 15.000 tonnes, comme l’avait signalé Le360. Il autorisait alors l’importation de 100.000 tonnes, avec un kilo à 140 DA, précise TSA.

Le 31 juillet 2025, changement de décor. Les autorités autorisent l’exportation de la pomme de terre, pour soulager des producteurs confrontés à la «saturation» du marché intérieur, relate Algérie 360. Quinze mois plus tard, le marché «saturé» affiche jusqu’à 180 dinars le kilo.

Reste la semence. En 2016, l’Algérie se fixait l’horizon 2019 pour cesser de l’importer. Le ministre de l’Agriculture repoussait ensuite l’échéance à 2022, d’après Algérie Éco. Plus récemment, Team France Export relevait encore la dépendance algérienne aux semences importées.

L’huile… ou l’art de produire sans distribuer

Pas de pomme de terre, donc pas de frites. Il ne manquait plus que l’huile. Elle manque aussi. Le 5 novembre, Maghreb Émergent signale une pénurie qui dure depuis plus de deux semaines à Alger, Bouira, Oran, Tlemcen, Relizane et Sétif. Une source du secteur affirme que le complexe Cevital de Béjaïa tourne à «seulement 50%».

Cevital assure de son côté qu’«aucune perturbation n’impacte ni la production ni la distribution», rapporte Algérie Éco. SIM et La Belle disent tourner à pleine capacité. Le pays produirait plus d’un million de tonnes d’huile par an. Les usines produisent et les producteurs le jurent, mais les rayons restent vides. Le ministère du Commerce intérieur envoie des inspecteurs.

Les prix réglementés sont de 125 DA le litre, 250 DA les deux litres et 650 DA les cinq litres. Le gros bidon revient donc à 130 DA le litre, selon nos calculs. En Algérie, acheter en gros coûte plus cher (encore faut-il trouver le bidon).

L’héritage de janvier 2011

En janvier 2011, la flambée de l’huile et du sucre déclenchait des émeutes qui firent cinq morts et plus de 800 blessés, selon les conclusions d’une commission d’enquête parlementaire relayées par Echorouk. Cette commission était vite surnommée la commission «taâ z’ite oua souker» («huile et sucre»), rappelle Algérie 360. Elle établit que Cevital détient 74% du marché de l’huile et près de 68% de celui du sucre. Le gouvernement plafonnait alors le bidon de cinq litres à 600 DA et le kilo de sucre à 90 DA.

En mars 2021, la pénurie revient. Le 22 mars, le patron de Cevital, Issad Rebrab, affirme ne pas avoir «de problème de production». Dans la foulée, une bousculade éclate dans un hypermarché de Sétif, rapporte TSA. Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, rappelle que le pays compte près d’un million de commerces, que son ministère ne peut pas tout contrôler. «Le citoyen doit nous aider», lance-t-il. L’État ne contrôle donc pas les prix: il sous-traite le contrôle au client. Au même moment, le site Algérie Part explique, dans un article de mars 2021, que les grossistes refusent de vendre à prix plafonné, et que la pénurie découle de ce refus.

Kamel Rezig promet aussi qu’en 2022 l’Algérie deviendra le premier pays d’Afrique à exporter la matière première de l’huile de table, mentionne Algérie Éco. En janvier 2022, les bousculades reviennent et les forces de l’ordre sont appelées pour aider à rationner l’huile, comme rapporté par Le360. Le futur premier exportateur africain rationne sous escorte policière.

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En mai 2022, Cevital obtient une dérogation pour expédier 462 tonnes d’huile vers la France, malgré l’interdiction d’exporter les produits alimentaires de base. Les bidons apparaissent dans des supermarchés français. L’huile manquait à Alger. Elle a trouvé son chemin vers la banlieue parisienne. En octobre 2022, la presse locale signale de nouveau une intense pénurie d’huile et de sucre subventionnés depuis la rentrée. L’État ajoute 10 milliards de dinars au budget de stabilisation des prix. Le budget a augmenté. Les bidons, eux, ne sont pas revenus en rayon.

Le 8 novembre, Maghreb Émergent constate que les frites ont disparu des cartes de restaurants à Béjaïa et à Alger, notamment à Belouizdad et à La Rotonde. Elles représentent 20 à 25% du chiffre d’affaires de la restauration rapide et jusqu’à 30% dans certains établissements. Un fast-food algérien perd donc de 20 à 30 % de son activité. Il lui reste le sandwich, qui attend son accompagnement.

Semoule et blé, la promesse comme politique céréalière

Le 5 octobre 1988, des centaines de jeunes descendaient dans les rues d’Alger contre la cherté des produits de première nécessité et la pénurie chronique de semoule. Cinq jours plus tard, l’armée tirait à Bab El Oued. Le soulèvement conduit à la fin du parti unique. Le multipartisme est né de ces émeutes. Les pénuries, elles, se sont poursuivies.

En mars 2020, au début du Covid, l’agence officielle APS constatait elle-même une pénurie de semoule et de farine dans les commerces d’Alger, où ces produits ne se vendaient plus que sur commande. Le médiateur de la République, Karim Younes, tranchait pourtant dans un entretien à TSA: «Il n’y a pas de pénurie de semoule.»

En octobre 2021, face à une sévère pénurie de farine, des centaines de familles attendent toute la journée dans un stade pour être servies, fait remarquer Le360. En 2022, le représentant des commerçants Tahar Boulenouar explique que la pénurie existe dans les épiceries mais pas dans les foyers, où les familles stockeraient 4 à 5 sacs de 25 kilos de semoule, rapporte Slate. À l’en croire, il suffirait de vider les placards pour remplir les épiceries.

Youcef Cherfa connaît bien ces dossiers. Il a été nommé wali d’Alger par Tebboune. En juin 2021, il présente à la radio le plan de rationnement de l’eau de la capitale. Devenu ministre de l’Agriculture, il annonce le 24 mars 2025 à Boumerdès que l’Algérie cessera complètement d’importer du blé à partir de 2026. Le 15 septembre 2025, Yacine El-Mahdi Oualid le remplace à la tête du ministère. Le ministre est parti avant l’échéance. Les importations, elles, sont toujours là.

L’année 2026 arrive. Le 15 septembre, l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) achète 500.000 à 510.000 tonnes de blé tendre à 319-321 dollars la tonne, selon des négociants européens cités par Reuters. Le 13 octobre, il en achète encore environ 600.000 tonnes, à 326-326,5 dollars la tonne, selon UkrAgroConsult. Selon nos calculs, ce seul achat coûte environ 196 millions de dollars. Selon TSA, plus de 4 millions de tonnes de blé de meunerie avaient déjà été importées depuis janvier, pour une récolte record attendue de 5 millions de tonnes. Les importations représentaient donc déjà, selon nos calculs, 80% de cette récolte «exceptionnelle». Pour 2026-2027, la FAO prévoit 8,5 millions de tonnes d’importations de blé. L’Algérie est le troisième importateur mondial, derrière l’Égypte et l’Indonésie.

La FAO décrit un pays «structurellement dépendant des importations alimentaire». Plus de 70% du blé consommé en 2025 a été importé. L’année du blé 100% algérien devait être 2026. Elle a surtout été une année record pour les achats de l’OAIC.

Le lait, une rediffusion permanente

Le lait en sachet a longtemps tenu le premier rôle. Selon Algérie 360, plusieurs des 126 laiteries conventionnées ont vu leurs quotas réduits de plus de moitié en 2010. Le ministre de l’Agriculture de l’époque, Rachid Benaïssa, parlait de «pas de pénurie de lait, mais juste une perturbation».

En avril 2020, le Premier ministre Abdelaziz Djerad annonce des mesures pour mettre fin à la pénurie. Les files d’attente reviennent pourtant. En avril 2022, Le360 décrit des files interminables, des bousculades et des bagarres pour un sachet de lait. En 2026, le lait laisse la vedette à la pomme de terre. Il n’a pas quitté la troupe.

La banane, du fruit au placement

Dans les années 1980, la banane symbolisait l’abondance du programme anti-pénurie. En 2026, elle en symbolise l’inverse. Son prix grimpe à partir de la mi-juin et dépasse 1.000 DA le kilo dans certaines régions. Fin août, le prix d’import est plafonné à 1 dollar le kilo. Le prix de détail retombe alors de 850 à 420 DA, selon Algérie 360.

Le 27 septembre, Maghreb Émergent relève pourtant plus de 2.000 DA le kilo dans certaines régions. Le dollar officiel vaut alors 133,65 DA. Selon nos calculs, la banane coûte donc environ 15 fois son prix d’import maximal. Le 29 octobre, le plafond de détail est fixé à 420-450 DA. En mars 2025, l’État avait déjà exclu définitivement 53 importateurs. La banane n’a pas suivi.

En juillet 2022, le kilo frôlait déjà les 1.000 dinars, rappelle TSA. En avril 2024, le ministre du Commerce Tayeb Zitouni appelle les Algériens à boycotter ce fruit, dont le prix de revient ne dépasse pas, selon lui, 200 DA le kilo. Il ordonne la saisie de bananes vendues en gros à 470 DA. «Ce sont des voleurs», lance-t-il. En 2026, le boycott n’a plus besoin de ministre. Le prix s’en charge.

Pneus et voitures, l’automobiliste à pied

La crise du pneu dure depuis fin 2024. Maghreb Émergent rapporte en octobre que 1 million de pneus ont été importés en huit mois. Le marché pèse 4 à 5 millions d’unités par an. Le ministre d’État chargé des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, annonce 3,5 millions de pneus au premier trimestre 2027.

La voiture a déjà connu ce traitement. En 2021, on ne trouvait plus, ou presque, de voitures neuves en Algérie depuis 2019, comme l’avait révélé Le360. Les voitures d’occasion finissent par coûter bien plus cher que les neuves importées autrefois: la voiture devient un produit de luxe. En 2026, l’Algérien peut de nouveau importer une voiture. Il lui reste à trouver les pneus et les dollars.

Le dinar, deux guichets et deux pays

Le prix d’import de la banane est plafonné à 1 dollar. Reste à savoir de quel dollar il s’agit. Le 28 octobre un dollar officiel équivaut à 135,12 DA. Au marché noir, 100 dollars s’échangent contre 24.800 DA, un cours tiré vers le haut par les importations de voitures par des particuliers. Après un pic à 25.000 DA fin octobre, le cours retombe à 24.100-24.200 DA le 5 novembre. Le dollar vaut donc environ 241 DA au marché noir, contre 135 DA au guichet officiel. Selon nos calculs, l’écart atteint 78%. L’euro, lui, reste figé autour de 27.600 DA les 100 euros.

Ces importations se paient en devises. Dans un live publié le 10 janvier 2026, Abdou Semmar détaille le budget de l’État. Les recettes passent de 9.204,5 milliards de DA en 2025 à 8.009 milliards en 2026, soit environ 13% de moins. Les dépenses atteignent 17.636,7 milliards, en hausse de 5%. Le déficit bondit de 27% à 9.627,7 milliards de DA. Selon nos calculs, il représente environ 120% des recettes. Le projet de loi de finances 2027 prévoit encore un déficit de 8.631,5 milliards de DA, soit 16,25% du PIB. Il retient aussi un PIB qui diffère de 62 milliards de dollars de celui estimé par le FMI.

Dessin de Ghilas Aïnouche.

Le gouvernement prépare déjà le Ramadan 2027, qui commence début février: la ministre du Commerce intérieur, Amel Abdellatif, veut «verrouiller» l’approvisionnement en sucre et en huile. Le régime prépare février 2027 sans avoir réglé novembre 2026. De Chadli à Tebboune, les présidents passent, les plafonds de prix changent, et les coupables désignés aussi: spéculateurs, mandataires, grossistes, ménages qui stockent. Jamais le pouvoir lui-même. Seule la file d’attente demeure. En Algérie, c’est la seule denrée qui ne connaît jamais la rupture de stock.