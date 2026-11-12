Intempéries: après un mercredi perturbé, à quoi s’attendre jusqu’à samedi

Selon la Direction générale de la météorologie (DGM), «la situation météorologique connaît une évolution notable en raison de l’approche d’une dépression atlantique active, baptisée “Charles”. Elle s’accompagne de fronts et de masses d’air humides venues de l’océan Atlantique, qui affectent plusieurs régions du Royaume mercredi, jeudi et vendredi. Les précipitations sont d’intensité variable, localement fortes à très fortes et s’accompagnent de fortes rafales de vent».

Ce jeudi 12 novembre, le temps est nuageux, avec des pluies ou averses modérées sur la région de Tanger, le Loukkos, le Rif et l’ouest de la côte méditerranéenne, indique la DGM. Des pluies faibles concernent également le nord des provinces du Sud.

Des gouttes éparses sont attendues sur les reliefs de l’Atlas et les plaines atlantiques nord et centre, avec la formation de nuages bas accompagnés de bruine locale ou de bancs de brume sur les plaines du centre. Côté vent, des rafales assez fortes soufflent sur le Nord-Ouest, le Rif, les côtes méditerranéennes, les reliefs de l’Atlas, le Sud-Est et l’Oriental.

Les températures maximales oscillent entre 32 et 36°C dans l’extrême sud des provinces sahariennes, entre 25 et 29°C dans le Sud-Est et la vallée de la Moulouya, entre 5 et 11°C sur les reliefs de l’Atlas, leurs versants est et le Rif, et entre 18 et 22°C sur le reste du Royaume.

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Vendredi, des pluies et averses résiduelles restent possibles sur la région de Tanger, le Loukkos, le Rif et l’ouest de la côte méditerranéenne. Le ciel sera parfois nuageux, avec des gouttes éparses sur les plaines atlantiques nord et centre et le nord-ouest des provinces du Sud.

Durant la nuit et la matinée, des nuages bas, accompagnés de bruine locale ou de bancs de brume, se formeront sur ces mêmes zones. Les températures diurnes seront en légère hausse sur les reliefs de l’Atlas, en baisse ou relativement stables ailleurs.

Samedi, des pluies ou averses faibles toucheront encore la région de Tanger et le Loukkos, tandis que le temps sera stable sur le reste du pays. Des nuages bas assez denses se formeront le matin et la nuit, avec par endroits de la bruine ou des bancs de brume, sur les plaines atlantiques nord et centre, le Souss et le nord-ouest des provinces sahariennes. Des rafales de vent modérées souffleront sur les côtes centre et sud. Les températures diurnes baisseront légèrement dans le Sud-Est et augmenteront légèrement ailleurs.

Alerte orange: jusqu’à 110 mm de pluie d’ici ce jeudi midi

Le bulletin d’alerte actualisé, hier soir, de la DGM, de niveau de vigilance orange, court de mercredi 18h00 à ce jeudi 12h00. Il annonce des pluies ou averses localement fortes, avec risque de grêle. Les cumuls les plus élevés, de 80 à 110 mm, concernent les provinces de Chefchaouen, Al Hoceima, Tétouan, Essaouira, Chichaoua, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Inezgane-Aït Melloul et Chtouka-Aït Baha.

Des cumuls de 40 à 80 mm sont prévus dans les provinces de Taounate, Larache, Sidi Kacem, Kénitra, Taza, Ouezzane, Tiznit et Taroudant. Des cumuls de 20 à 40 mm sont attendus à Fahs-Anjra, Tanger-Assilah, M’diq-Fnideq, Driouch, Sefrou, Fès, Moulay Yacoub, Meknès, El Hajeb, Ifrane, Khémisset, Sidi Slimane, Salé, Rabat, Skhirate-Témara, Mohammedia, Casablanca, Benslimane, Nouaceur, Médiouna, Berrechid, El Jadida, Settat, Sidi Bennour, Khouribga, Fquih Ben Salah, Béni Mellal, Khénifra, Azilal, Safi, Youssoufia, Rehamna, El Kelaâ des Sraghna, Marrakech, Al Haouz, Sidi Ifni, Guelmim, Tan-Tan et Tarfaya.

Le même bulletin prévoyait, mercredi de 18h00 à 23h00, de fortes rafales de vent avec chasse-poussières locales. Elles devaient atteindre 90 à 100 km/h dans les provinces de Sidi Bennour, Safi, Chichaoua, Essaouira, Youssoufia, Tétouan, El Jadida, Al Haouz, Taza, Driouch, Al Hoceima, Tanger-Assilah et Chefchaouen.

Des rafales de 80 à 90 km/h étaient annoncées, durant la même période, à Rehamna, Settat, El Kelaâ des Sraghna, Khouribga, Rabat, Berrechid, Benslimane, Guercif, Errachidia, Skhirate-Témara, Salé, Nouaceur, Mohammedia, Médiouna, Casablanca, Kénitra, Marrakech, M’diq-Fnideq, Larache, Fahs-Anjra, Sefrou, Ifrane, El Hajeb, Figuig et Khémisset.

Mercredi: un mort et quatre heures de black-out à Casablanca

Pour la journée de mercredi, la DGM annonçait des averses orageuses fortes à très fortes par endroits, avec risque de grêle, sur le Rif, le Saïss, l’intérieur du Gharb, le Moyen Atlas, le Souss et les plaines de Chiadma et Abda. Des pluies modérées étaient prévues sur le reste du Gharb, la Chaouia, les Doukkala, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, le Haut Atlas et le nord de l’Oriental, et quelques gouttes sur le sud de l’Oriental, le Sud-Est et le nord-ouest des provinces sahariennes.

À Casablanca, les intempéries ont fait une victime et provoqué d’importantes perturbations. Un homme est mort et une autre personne a été grièvement blessée dans l’effondrement d’un mur du lycée Abdellah Guennoune, près de la ferraille de Salmia, comme rapporté par Le360.

Effondrement d’un mur à Salmia à la suite de violentes rafales de vent. (K.Essalak/Le360)

La métropole a par ailleurs été plongée dans le noir en fin d’après-midi.

🇲🇦⚡ Une violente tempête qui frappe la côte atlantique a provoqué, mercredi peu après 17h, un incident affectant l’alimentation des postes électriques de Dar Bouazza et d’Ouled Haddou. Plusieurs quartiers de Casablanca ont été plongés dans le noir.



Le360 apprend qu’environ 50%… pic.twitter.com/Wsn1u9LJXP — Le360 (@Le360fr) November 11, 2026

La SRM Casablanca-Settat situe l’incident à 16h48, sur des lignes à très haute tension relevant de l’ONEE, et l’attribue aux rafales de vent et aux orages. L’Office fait état d’une coupure survenue à 16h55, qui a touché le centre-ville, Maârif, El Fida, Aïn Chock, Ben M’sick, Sbata, Sidi Othmane et Hay Hassani, ainsi que des zones de la province de Nouaceur, dont Bouskoura, Ouled Azzouz et Dar Bouazza.

Casablanca plongée dans le noir. (A.Gadouz/Le360)

Survenue à l’heure de la sortie des bureaux, la panne a provoqué d’importantes perturbations. Le retour du courant s’est fait par étapes: environ la moitié des clients concernés ont d’abord été réalimentés, puis les secteurs de Californie, Bachkou et Mandarouna et les boulevards Taddart et La Mecque. L’ensemble des postes sources a été totalement rétabli à 20h54, selon l’ONEE, qui parle d’un événement d’une intensité rare.

Casablanca plongée dans le noir. (A.Et-Tahiry/Le360)

Une cellule de crise s’est réunie au siège de la wilaya sous la supervision du wali Mohamed Mhidia, en présence du directeur général de l’ONEE, Tarik Hamane. Le tramway avait lui aussi prévenu de possibles perturbations temporaires sur certaines lignes.

À Tanger, les fortes précipitations de mercredi ont rapidement transformé plusieurs rues en torrents. Les eaux ont envahi de nombreuses artères et quartiers, en particulier à Bni Makada et à Riad Tétouan, et se sont accumulées en plusieurs points du centre-ville et de la zone d’Aouama. Le niveau des oueds qui traversent les quatre arrondissements de la ville est également monté.

Les pluies intenses ont inondé plusieurs quartiers de Tanger. (S.Kadry/Le360)

Cours suspendus, autorités mobilisées et appels à la prudence

Par précaution, les cours ont été suspendus dans les établissements publics et privés de dix provinces et préfectures: Taounate, Taza, Chefchaouen, Tétouan, Taroudant, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Inezgane-Aït Melloul, Chtouka-Aït Baha, Tiznit et M’diq-Fnideq, pour une durée variable entre mercredi après-midi et la journée entière de jeudi. La liste s’est allongée en soirée: Sidi Bennour a annoncé une suspension pour jeudi, avec une reprise prévue vendredi 13 novembre, et plusieurs provinces de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, dont Fahs-Anjra et M’diq-Fnideq, ont prolongé la mesure à la journée de jeudi.

À Tétouan, les autorités locales ont installé des barrières et des sacs de sable pour protéger plusieurs rues et quartiers contre le risque d’inondation, sur instruction de la cellule de veille provinciale.

وضع أكياس رملية بشوارع تطوان من أجل التصدي للفيضانات

À Safi, le comité provincial de veille s’était réuni mardi sous la présidence du gouverneur Mohamed Fettah. Au menu: le bilan des travaux de curage des ravins, des oueds et des canaux d’évacuation des eaux pluviales, l’avancement du système de surveillance et d’alerte précoce et la vérification des engins, équipements et effectifs mobilisés.

Le ministère de l’Équipement et de l’Eau recommande de son côté de reporter les voyages à travers les provinces concernées, sauf force majeure, et d’éviter les déplacements de nuit. Il invite les conducteurs à vérifier l’état de leur véhicule, à redoubler de vigilance aux points bas et aux traversées d’oueds, et à ne pas s’engager sur les radiers submersibles en période de crue. Le centre de permanence de la Direction générale des routes est joignable au 05 37 71 17 17.

La DGM appelle enfin les citoyens à la prudence, en particulier dans les zones concernées par les fortes précipitations et les vents violents. Elle recommande de ne pas s’approcher des oueds, des cours d’eau et des dépressions où l’eau peut s’accumuler et de rester attentif lors des déplacements, la visibilité pouvant être réduite par les poussières soulevées. Ces prévisions restant susceptibles d’être actualisées, elle invite à suivre ses bulletins météorologiques et d’alerte mis à jour.