Société

Casablanca: une importante coupure d’électricité touche les quartiers du centre-ville

Coupure d'électricité en Zambie.

Une importante coupure d’électricité affecte, depuis 17h ce mercredi 11 novembre, les quartiers du centre de Casablanca. L’interruption de l’alimentation électrique concerne notamment Sidi Belyout, Maârif, Gauthier, Bourgogne, mais également d’autres secteurs de la métropole, sans que l’étendue exacte des zones touchées soit encore connue.

Par La Rédaction
Le 11/11/2026 à 17h47

Cette panne intervient à un moment particulièrement sensible de la journée, coïncidant avec les horaires de sortie des bureaux et de forte circulation.

Elle occasionne de nombreux désagréments aux habitants et aux usagers. Les immeubles se retrouvent notamment privés d’ascenseurs, tandis que les déplacements sont susceptibles d’être perturbés, notamment pour les usagers du tramway et les automobilistes confrontés à des feux de signalisation hors service.

Contactée par Le360, la SRM Casablanca-Settat a confirmé la survenue d’un incident électrique. Ses équipes sont toujours mobilisées afin de déterminer l’origine de la panne.

Cette interruption intervient alors que les conditions météorologiques connaissent une dégradation à Casablanca, où des orages accompagnés de vents violents frappent actuellement la ville. Un éventuel lien entre ces intempéries et la coupure d’électricité reste à confirmer.

La situation reste à suivre, notamment en ce qui concerne l’étendue de la panne et le délai de rétablissement de l’alimentation électrique dans les quartiers concernés.

Par La Rédaction
Le 11/11/2026 à 17h47
#Maroc#SRM#Casabanca#coupure d'électricité

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