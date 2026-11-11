Finances: création d’une direction générale dédiée à la performance publique

Lors d'une réunion de la Commission des finances et du développement économique de la Chambre des représentants, en présence de Fouzi Lekjaa, ministre de l’Économie, des Finances et de la Performance Publique.

C’est l’annonce phare de la présentation du budget 2027 du ministère des Finances: la création d’une direction générale de la performance publique. Une orientation qui figure désormais dans l’intitulé même du ministère dirigé par Fouzi Lekjaâ. C’est ce que rapporte le quotidien L’Economiste dans son édition du mercredi 11 novembre.

La nouvelle structure verra le jour par décret dans les prochaines semaines. Elle reposera sur deux pôles. Le premier, opérationnel, sera chargé de l’évaluation et de la convergence des politiques publiques. Le second élaborera le cadre de référence de la performance, c’est-à-dire les référentiels et les normes qui garantiront la crédibilité de la démarche, comme les déterminants de la dépense ou les prix de référence. Pour la constituer, le ministère mobilisera ses propres compétences, issues notamment de la Direction du budget, de la Direction générale des impôts, de l’Administration des douanes et de l’Inspection générale des finances.

L’objectif est de rendre les politiques publiques plus efficaces grâce à une approche intégrée. Il s’agit de faire converger les interventions des différents secteurs vers des résultats communs, mesurés à l’aune de leur impact sur le développement. Chaque programme sectoriel sera doté d’objectifs et d’indicateurs de performance propres. Selon le ministre, cette démarche doit remplacer une gestion sectorielle cloisonnée, aux résultats partiels et dispersés. Sa force réside dans l’articulation entre programmation, mise en œuvre et évaluation, au sein d’un même cycle.

Devant les parlementaires, Fouzi Lekjaâ a également dressé le bilan de l’année en cours. À fin octobre 2026, les recettes globales ont atteint 256,5 milliards de dirhams, soit un taux de réalisation de 89,3 % par rapport aux prévisions. Le recouvrement de la TVA a atteint 168,5% des prévisions, pour près de 20 milliards de dirhams.

Côté domaine privé de l’État, l’accent a été mis sur le soutien à l’investissement et aux équipements publics. À fin octobre, 59.200 hectares ont été mobilisés pour la réalisation de 211 projets d’investissement. Dans le cadre du partenariat agricole, 4.400 hectares ont été consacrés à 107 projets. Par ailleurs, 194 hectares ont été affectés aux administrations publiques, dont 40% à l’Éducation nationale et à la Santé. L’État a enfin récupéré 2.639 hectares auprès d’investisseurs qui n’avaient pas respecté leurs engagements contractuels.