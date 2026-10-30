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«Saât Assaraha» sur 2M: Lekjaa bat un record d’audience, Goulahcen répond aux critiques

L’émission «Saât Assarah» avec Fouzi Lekjaa, diffusée mercredi 28 octobre sur 2M, a enregistré un record d’audience depuis son lancement en mars dernier, avec un total de près de 6,5 millions de vues.

Le numéro de «Saât Assaraha» consacré au ministre de l’Économie et des Finances, Fouzi Lekjaa, a réalisé un record d’audience depuis le lancement de l’émission en mars dernier, avec près de 6,5 millions spectateurs, selon une source au sein de de la chaîne. Alors que le choix des intervenants et l’absence de représentants de l’opposition ont suscité des critiques, notamment du PJD, le rédacteur en chef et animateur de l’émission, Jamaâ Goulahcen, affirme que trois députés de l’opposition avaient décliné l’invitation.

Par Wadie El Mouden
Le 30/10/2026 à 17h16

La polémique suscitée par le numéro de «Saât Assaraha» consacré au ministre de l’Économie et des Finances, Fouzi Lekjaa, diffusé mercredi 28 octobre sur 2M, continue de faire réagir. Face aux critiques pointant notamment l’absence de représentants de l’opposition et un possible déséquilibre dans le traitement du débat, Jamaâ Goulahcen, rédacteur en chef et animateur de l’émission aux côtés de Sanaa Rahimi, a tenu à apporter sa version des faits.

Dans un message publié sur sa page Facebook, il affirme avoir personnellement contacté trois députés appartenant à trois partis de l’opposition, qui ont tous décliné l’invitation pour des raisons différentes. «Je ne dévoilerai pas leurs noms, par respect pour eux et pour les protéger de toute interprétation», précise-t-il. Pour le journaliste, les critiques formulées à l’encontre de l’émission reposent ainsi sur une information incomplète. «Une opinion juste découle d’une analyse juste, laquelle repose sur une information exacte. Lorsque l’information est erronée ou imprécise, elle conduit à une analyse inexacte et à une opinion ou une position qui ne sont pas justes», écrit-il.

Le360 apprend par ailleurs que ce numéro a réalisé un record d’audience depuis le lancement de l’émission, en mars dernier. Il aurait cumulé près de 6,5 millions de spectateurs, en intégrant ceux ayant suivi l’intégralité du programme et ceux qui n’en ont visionné qu’une partie.

Après les refus des trois représentants de l’opposition sollicités, la production a finalement fait appel à Mohamed Benkaddour, président de la Fédération nationale des associations du consommateur et membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE). «Comme nous devions parler du pouvoir d’achat, le choix de Benkaddour nous semblait le plus approprié», explique notre source au sein de la chaîne. L’objectif était donc de faire intervenir une voix censée porter les préoccupations des consommateurs.

Lire aussi : Retraites: l’État financera la hausse de la pension minimale sans solliciter les caisses, assure Fouzi Lekjaa

Mais cette séquence a également alimenté les commentaires sur les rapports entre Mohamed Benkaddour et Fouzi Lekjaa, tous deux originaires de la région de Berkane. Des téléspectateurs ont notamment relevé le ton jugé particulièrement conciliant de Benkaddour, dont les interventions ont parfois pris la forme de compliments adressés au ministre, plutôt que de questions critiques sur le pouvoir d’achat. Selon nos informations, Jamaa Goulahcen ignorait les liens personnels entre les deux hommes au moment de la préparation de l’émission.

Interrogée également sur les critiques relatives à l’appartenance politique de Benkaddour, notre source précise que celui-ci a quitté le PAM en 2018, alors qu’il occupait les fonctions de secrétaire régional du parti dans l’Oriental, et qu’il n’entretiendrait plus de liens avec cette formation depuis son départ.

Reste que le choix de cet intervenant, censé représenter le point de vue des consommateurs, n’a manifestement pas produit l’équilibre attendu. «Nous pensions que c’était le choix le plus approprié pour porter la voix des consommateurs. Malheureusement, il n’a pas pleinement joué ce rôle. Nous ne pouvions pas anticiper cette attitude ni y remédier», confie notre source, qui estime que l’origine de cette situation réside dans le refus des représentants des partis de l’opposition sollicités par 2M.

Par Wadie El Mouden
Le 30/10/2026 à 17h16
#2M#Fouzi Lekjaa#Opposition#Saât Assaraha#Jamaa Goulahcen

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