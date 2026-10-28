Economie

Retraites: 7,3 milliards de dirhams par an pour garantir la pension entière à 431.000 veuves, selon Fouzi Lekjaa

Le siège de la Caisse marocaine des retraites (CMR), à Rabat.

Invité de l’émission «Saât Assaraha» sur 2M, ce mercredi soir, le ministre de l’Économie et des Finances et de la Performance publique, Fouzi Lekjaa, a précisé les modalités de la mesure prévue dans le cadre du PLF 2027, qui permettra aux veuves de percevoir la totalité de la pension de retraite de leurs défunts maris, contre la moitié actuellement. Son financement sera assuré par le budget de l’État, sans solliciter les caisses de retraite.

Par Wadie El Mouden
Le 28/10/2026 à 22h43

Quelque 431.000 veuves devraient bénéficier de cette mesure annoncée par le gouvernement. «Les dépenses ne se divisent pas sur deux quand le mari décède», a expliqué Fouzi Lekjaa, pour justifier le maintien de la totalité de la pension après le décès du conjoint.

Le ministre a également précisé que cette disposition représentera une dépense annuelle de 7,3 milliards de dirhams pour l’État. L’objectif est de permettre aux familles concernées de conserver le niveau de revenu dont elles disposaient du vivant du conjoint décédé.

Lire aussi : Retraites: l’État financera la hausse de la pension minimale sans solliciter les caisses, assure Fouzi Lekjaa

Fouzi Lekjaa a tenu à souligner que cette dépense ne sera pas supportée par les caisses de retraite. Le financement sera directement assuré par le budget général de l’État, dans le cadre de la mesure inscrite au projet de loi de finances 2027.

Interrogé sur le cas d’une veuve qui se remarie, le ministre a renvoyé cette question aux juridictions compétentes, estimant qu’elle relève d’un cadre juridique distinct de la mesure prévue par le PLF 2027.

Par Wadie El Mouden
Le 28/10/2026 à 22h43
#Maroc#2M#Retraites#Fouzi Lekjaa#pensions de retraite

LEs contenus liés

Société

Hammouchi en soutien aux veuves et parents de policiers décédés dans l’exercice de leurs fonctions

Société

Aide sociale directe: plus de 431.000 veuves bénéficiaires dans les zones urbaines et rurales

Politique

Aides aux veuves: des statistiques qui contredisent Benkirane, après ses vifs propos avec Akhannouch

Politique

EN DIRECT. Budget 2027: les dernières infos

Articles les plus lus

1
EN DIRECT. Budget 2027: les dernières infos
2
Infrastructures portuaires: le Roi fait le point sur le démarrage de Nador West Med et le lancement de Tanger Med 3
3
Devant l’American Jewish Committee, Serge Berdugo met en avant un patrimoine juif commun à tous les Marocains
4
Mohamed Tebboune, le Saïd Bouteflika de la «nouvelle Algérie»
5
Espagne: Feijóo propulse les voix les plus hostiles au Maroc en tête de sa liste
6
Injaz Al-Maghrib revendique 423.000 expériences d’apprentissage et s’impose comme référence régionale
7
Quand Kylian s’éveillera, la Chine tremblera
8
Sahara: ce qui change (et ce qui reste intact) dans le projet de résolution du Conseil de sécurité
Revues de presse

Voir plus