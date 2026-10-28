Retraites: 7,3 milliards de dirhams par an pour garantir la pension entière à 431.000 veuves, selon Fouzi Lekjaa

Quelque 431.000 veuves devraient bénéficier de cette mesure annoncée par le gouvernement. «Les dépenses ne se divisent pas sur deux quand le mari décède», a expliqué Fouzi Lekjaa, pour justifier le maintien de la totalité de la pension après le décès du conjoint.

Le ministre a également précisé que cette disposition représentera une dépense annuelle de 7,3 milliards de dirhams pour l’État. L’objectif est de permettre aux familles concernées de conserver le niveau de revenu dont elles disposaient du vivant du conjoint décédé.

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Fouzi Lekjaa a tenu à souligner que cette dépense ne sera pas supportée par les caisses de retraite. Le financement sera directement assuré par le budget général de l’État, dans le cadre de la mesure inscrite au projet de loi de finances 2027.

Interrogé sur le cas d’une veuve qui se remarie, le ministre a renvoyé cette question aux juridictions compétentes, estimant qu’elle relève d’un cadre juridique distinct de la mesure prévue par le PLF 2027.