Sécurité: un exercice maroco-allemand consacré à la gestion des scènes de crime complexes

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a organisé, à l’Institut supérieur des sciences de la sécurité à Ifrane, un exercice sécuritaire conjoint entre ses services et la police allemande. Le but de cet exercice est de «renforcer la coopération et l’échange d’expertises en matière de gestion des scènes de crime complexes».

D’après les sources du quotidien Assabah, qui se penche sur ce sujet dans son édition du jeudi 29 octobre, «l’exercice sécuritaire en question s’est déroulé en présence de l’ambassadeur d’Allemagne au Maroc ainsi que de plusieurs responsables sécuritaires marocains et allemands». Il a porté sur «la simulation de cinq situations distinctes», à savoir «une agression armée, une explosion provoquée par un engin explosif, la découverte d’une source radioactive, la détection d’un laboratoire clandestin et l’identification des victimes».

L’exercice vise à évaluer le niveau de préparation des services sécuritaires, à développer leurs compétences techniques et opérationnelles et à renforcer la coordination entre les différents intervenants, dans le but d’améliorer la rapidité et l’efficacité des interventions dans des situations complexes.

À propos de cette initiative sécuritaire conjointe entre les services de la DGSN et la police allemande, le préfet de police Abderrahmane Youssefi Alaoui, chef de la division technique et du management des risques à l’Institut des sciences forensiques de la Sûreté nationale, a souligné que «cet exercice s’inscrit dans le cadre des différents programmes de coopération entre la DGSN et la police allemande».

Il a précisé qu’il s’agit «d’une opération qui a pour objectif de tester les compétences et l’expertise technique de la DGSN face aux éventuelles menaces sécuritaires susceptibles de survenir lors de l’organisation de grandes manifestations».

Dans ce sillage, le préfet de police Youssefi Alaoui a rappelé que «le Maroc a acquis une expérience importante dans la sécurisation de manifestations internationales d’envergure», citant notamment la COP22, la Conférence internationale sur la migration, l’Assemblée générale d’Interpol, la Coupe d’Afrique des Nations 2025 ainsi que les Assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Il a souligné que «la composante sécuritaire constituait un élément essentiel de la réussite de ce type de manifestations».

Il a également fait savoir que «la coopération entre la DGSN et la police allemande englobe l’échange d’informations, la formation ainsi que le partage d’expériences et d’expertises», précisant que les équipes participantes ont démontré des compétences élevées en matière de prise de décision et d’organisation des moyens humains et logistiques.

Pour sa part, le directeur de l’Institut de police technique et scientifique de Hanovre, en Allemagne, Christian Vidal, a affirmé que «cet exercice est le fruit d’un engagement exceptionnel des deux pays et d’une coopération fondée sur le respect mutuel, la confiance partagée et une forte volonté de collaboration». Il a insisté sur la nécessité de consolider davantage ces échanges, tout en exprimant son appréciation pour l’esprit de coopération et le haut niveau de professionnalisme dont font preuve les cadres de la DGSN.