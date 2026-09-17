Société

Coopération sécuritaire: Stockholm salue l’arrestation au Maroc d’un Suédois recherché par Interpol

La police judiciaire de Tanger a interpellé un ressortissant suédois faisant l’objet d’une notice rouge d’Interpol. (Photo d'illustration)

Recherché par Interpol pour son implication présumée dans plusieurs affaires de criminalité violente, un ressortissant suédois a été interpellé au Maroc, une opération saluée par les autorités suédoises qui ont mis en avant l’efficacité de la coopération sécuritaire avec la DGSN.

Par La Rédaction
Le 17/09/2026 à 16h03

La coopération sécuritaire entre le Maroc et la Suède vient une nouvelle fois de faire ses preuves. Les autorités marocaines ont récemment interpellé un ressortissant suédois recherché par la justice de son pays pour son implication présumée dans plusieurs affaires de criminalité violente.

L’arrestation est intervenue à la suite d’une demande des autorités judiciaires suédoises. Le suspect faisait l’objet d’une notice internationale diffusée par Interpol.

Une opération saluée par Petra Lundh, commissaire nationale de la police suédoise. Dans une publication sur les réseaux sociaux, la responsable a souligné l’efficacité des échanges avec les services marocains, mettant notamment en avant la coopération avec la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Lire aussi : Extradition de deux narcotrafiquants vers la Suède: Stockholm salue l’efficacité de la coopération sécuritaire avec la DGSN

Pour Petra Lundh, cette interpellation illustre une collaboration qui s’est renforcée au fil des dernières années entre les deux pays. Elle évoque des contacts étroits et réguliers avec le directeur général de la sûreté nationale, qui, selon elle, ont contribué à consolider la coordination entre les services de sécurité marocains et suédois.

La commissaire nationale suédoise insiste par ailleurs sur l’importance de la coopération internationale dans la lutte contre la criminalité organisée. Selon elle, le partage d’informations et la coordination entre les services de sécurité permettent de mieux traquer les personnes recherchées et de limiter leurs possibilités de se soustraire à la justice en franchissant les frontières.

Petra Lundh a ainsi adressé ses remerciements à la police marocaine pour une coopération qu’elle qualifie d’«excellente et efficace», tout en saluant les différents responsables suédois ayant contribué à cette opération.

Par La Rédaction
Le 17/09/2026 à 16h03
#Maroc#Suède#coopération sécuritaire#Interpol#DGSN-DGSN

LEs contenus liés

Politique

Extradition de deux narcotrafiquants vers la Suède: Stockholm salue l’efficacité de la coopération sécuritaire avec la DGSN

Politique

Coopération sécuritaire: Abdellatif Hammouchi reçoit l’ambassadeur du Japon à Rabat

Politique

Coopération sécuritaire Maroc-France: un réseau de trafic de drogue démantelé, près de 2,7 tonnes de cannabis saisies

Politique

Le Maroc et le Liberia signent un mémorandum d’entente pour consolider leur coopération sécuritaire

Politique

Coopération sécuritaire: Abdellatif Hammouchi reçoit l’Inspecteur général de la Police de la République du Libéria

Société

Coopération sécuritaire: démantèlement d’une cellule terroriste active entre le Maroc et l’Espagne

Société

Coopération sécuritaire: Abdellatif Hammouchi en Arabie Saoudite

Société

Coopération sécuritaire: arrestation d’un Français recherché pour trafic de drogues à Tanger

Articles les plus lus

1
Des ambassades, des vols RAM et une série d’accords économiques: le Maroc et Israël tracent un nouveau cap commun
2
Archéologie: découverte à Oued Beht des plus anciens remparts du Maghreb datés de plus de 3.000 ans
3
Avez-vous des nouvelles de Walid Benflis?
4
Sebta: l’eurodéputée Ilaria Salis ouvre le débat que l’Espagne voulait à tout prix éviter
5
«Un gros noir, avec une énorme mâchoire»: nouveau dérapage raciste contre Vinícius en Espagne, après l’affaire du t-shirt sur Sebta
6
De Guercif à Taourirt et Aghbal, la vision de Fouzi Lekjaa pour le développement territorial
7
Vous risquez la rage? Revenez lundi!
8
PISA 2025. Surexposition aux écrans, déficit d’attention, crise cognitive des élèves… l’autre raison du naufrage de l’école marocaine
Revues de presse

Voir plus