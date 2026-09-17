Coopération sécuritaire: Stockholm salue l’arrestation au Maroc d’un Suédois recherché par Interpol

La coopération sécuritaire entre le Maroc et la Suède vient une nouvelle fois de faire ses preuves. Les autorités marocaines ont récemment interpellé un ressortissant suédois recherché par la justice de son pays pour son implication présumée dans plusieurs affaires de criminalité violente.

L’arrestation est intervenue à la suite d’une demande des autorités judiciaires suédoises. Le suspect faisait l’objet d’une notice internationale diffusée par Interpol.

Une opération saluée par Petra Lundh, commissaire nationale de la police suédoise. Dans une publication sur les réseaux sociaux, la responsable a souligné l’efficacité des échanges avec les services marocains, mettant notamment en avant la coopération avec la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

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Pour Petra Lundh, cette interpellation illustre une collaboration qui s’est renforcée au fil des dernières années entre les deux pays. Elle évoque des contacts étroits et réguliers avec le directeur général de la sûreté nationale, qui, selon elle, ont contribué à consolider la coordination entre les services de sécurité marocains et suédois.

La commissaire nationale suédoise insiste par ailleurs sur l’importance de la coopération internationale dans la lutte contre la criminalité organisée. Selon elle, le partage d’informations et la coordination entre les services de sécurité permettent de mieux traquer les personnes recherchées et de limiter leurs possibilités de se soustraire à la justice en franchissant les frontières.

Petra Lundh a ainsi adressé ses remerciements à la police marocaine pour une coopération qu’elle qualifie d’«excellente et efficace», tout en saluant les différents responsables suédois ayant contribué à cette opération.