Coopération sécuritaire: Abdellatif Hammouchi reçoit l’ambassadeur du Japon à Rabat

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire national, Abdellatif Hammouchi, a reçu ce mercredi à Rabat, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon, Nakata Masahiro.

Un communiqué de la DGSN indique que cette rencontre «s’inscrit dans le cadre de la volonté du Maroc et du Japon de renforcement de leur coopération sécuritaire commune et de la diversification des formes et des niveaux de partenariat sécuritaire entre les deux pays, au service de leur sécurité et de leur stabilité».

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La même source ajoute que les deux parties ont discuté, lors de cet entretien, d’un ensemble de questions et de dossiers d’intérêt commun et ont passé en revue plusieurs évolutions internationales et régionales relatives à la sécurité des deux pays. Elles ont également exprimé leur volonté de développer et de consolider la coopération et le partenariat dans tous les domaines liés à la sécurité.

Le communiqué précise enfin que cette rencontre s’inscrit dans le cadre du soutien aux relations de coopération sécuritaire et policière entre le pôle DGSN-DGST et les différents partenaires internationaux issus de pays frères et amis, ainsi que les organisations internationales concernées, afin d’assurer l’harmonisation des points de vue et la coordination des efforts concrets pour faire face aux diverses menaces sécuritaires et aux défis liés aux risques du terrorisme et de la criminalité organisée transnationale.