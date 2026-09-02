Barrages: 1,46 milliard de m³ en moins depuis la mi-mai, l’état des stocks au 1er septembre

Les retenues des barrages ont perdu 1,46 milliard de m³ entre la mi-mai et le début du mois de septembre. Selon le bulletin quotidien de la Direction de la recherche et de la planification de l’eau, elles totalisent 11.493,38 millions de m³ au 1er septembre 2026, contre 12.953 millions de m³ au 18 mai.

Le taux de remplissage national recule ainsi de 76% à 67,50%, soit 8,5 points cédés en trois mois et demi. Le rythme des prélèvements, entre irrigation, alimentation en eau potable et évaporation, a dépassé les 400 millions de m³ par mois tout au long de l’été.

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Tous les bassins ont cédé du terrain cet été, certains bien plus que d’autres. La Moulouya enregistre la baisse la plus sévère, de 73,7% à 56,46%, soit plus de 17 points perdus. Ses réserves fondent de 517,3 à 396,08 millions de m³.

Le Tensift cède 15 points, de 95% à 79,91%, même si ses volumes restent modestes avec 162,35 millions de m³. Le Loukkos glisse de 92% à 79,80% et voit son stock passer de 1.801 à 1.561,37 millions de m³. Le Guir-Ziz-Ghris recule de 51,5% à 39,56%, avec 216,91 millions de m³ restants, et le Bouregreg, qui alimente l’axe Rabat-Casablanca, perd près de 11 points, de 90,2% à 79,27%.

Le Sebou, première réserve du pays, résiste mieux. Son taux passe de 88,4% à 80,50% et son stock de 4.747,6 à 4.322,95 millions de m³, soit tout de même près de 425 millions de m³ puisés, la plus forte ponction en volume.

L’Oum Errbia limite sa baisse à un peu plus de 6 points, de 65,7% à 59,47%, et conserve 2.975,34 millions de m³. Le Souss-Massa passe de 54,7% à 48,55%, avec 350,91 millions de m³, et le Draâ-Oued Noun de 37,7% à 32,39%, avec 339,51 millions de m³.

Quid des barrages?

Les vingt plus grands ouvrages du pays n’ont pas, eux aussi, vécu le même été. Les deux mastodontes nationaux affichent une remarquable stabilité. Al Wahda, premier réservoir du pays avec une capacité de 3.452 millions de m³, ne cède que 3,5 points, de 88% à 84,32%, et retient encore 2.910,85 millions de m³.

Al Massira, deuxième barrage national, limite sa baisse à moins de 2 points, de 42% à 40,21%, avec 1.065,48 millions de m³ stockés. Tiddas, sur le Bouregreg, fait presque aussi bien et passe de 92% à 90%. Oued El Makhazine accuse la chute la plus sévère du classement, de 91% à 72,59%, soit plus de 18 points.

Le barrage Al Massira. (K.Essalak/Le360)

Idriss Ier suit de près, de 95% à 76,68%, avec plus de 200 millions de m³ puisés depuis la mi-mai, pour un stock ramené à 824,39 millions de m³. El Kansera perd également 18 points, de 91% à 72,68%, et Sidi Mohammed Ben Abdellah, qui sécurise l’approvisionnement de la capitale, recule de 90% à 74,79%, avec 645,72 millions de m³.

Bin El Ouidane glisse de 94% à 82,88%, Hassan Ier de 99% à 86,55%, Dar Khroufa de 99% à 91,49% et Ahmed El Hansali de 86% à 79,70%. Sur le Loukkos toujours, le barrage du 9 avril 1947 passe de 75% à 70,92% et Asfalou, dans le Sebou, de 61% à 58,72%.

Hassan Addakhil perd près de 18 points, de 71% à 53,35%, avec 153,43 millions de m³. Mansour Eddahbi tombe de 50% à 38,46%, et Kadoussa recule de 33% à 27,07%. Youssef Ben Tachfine, principal réservoir du Souss, s’effrite de 49% à 47,54%, Abdelmoumen de 36% à 33,40% et le Sultan Moulay Ali Cherif glisse de 22% à 19,19%, avec 53,76 millions de m³ seulement. Hassan II, sur la Moulouya, qui faisait figure d’exception à la mi-août, cède finalement du terrain à son tour, de 57% à 56,12%.

Agdez, dans le Draâ, est le rare ouvrage à avoir gagné du terrain, de 35% à 38,69%. À l’inverse, le barrage Mohammed V, dans la basse Moulouya, concentre l’essentiel des lâchers d’irrigation de son bassin. Rempli à 91% à la mi-mai, il ne l’est plus qu’à 25,97% trois mois et demi plus tard.

Évolution du taux de remplissage et du volume stocké dans les barrages. (Source des données: ministère de l’Équipement et de l’Eau / Compilation: Le360)

Barrage Bassin Capacité normale (Mm³) Taux au 18 mai 2026 Taux au 1er sept 2026 Évolution (points) Volume au 18 mai (Mm³) Volume au 1er sept (Mm³) Évolution du volume (Mm³) Al Wahda Sebou 3.452,05 88,00 % 84,32 % -3,7 3.060,80 2.910,85 -149,95 Al Massira Oum Errbia 2.649,54 42,00 % 40,21 % -1,8 1.125,50 1.065,48 -60,02 Bin El Ouidane Oum Errbia 1.273,40 94,00 % 82,88 % -11,1 1.200,80 1.055,36 -145,44 Idriss Ier Sebou 1.075,15 95,00 % 76,68 % -18,3 1.028,50 824,39 -204,11 Sidi Mohammed Ben Abdellah Bouregreg 863,42 90,00 % 74,79 % -15,2 780,10 645,72 -134,38 Ahmed El Hansali Oum Errbia 697,18 86,00 % 79,70 % -6,3 601,00 555,63 -45,37 Oued El Makhazine Loukkos 695,81 91,00 % 72,59 % -18,4 635,10 505,12 -129,98 Tiddas Bouregreg 505,77 92,00 % 90,00 % -2,0 466,30 455,19 -11,11 Dar Khroufa Loukkos 474,75 99,00 % 91,49 % -7,5 472,80 434,37 -38,43 Mansour Eddahbi Draâ-Oued Noun 445,27 50,00 % 38,46 % -11,5 226,40 171,25 -55,15 Hassan II Moulouya 353,69 57,00 % 56,12 % -0,9 202,90 198,48 -4,42 9 avril 1947 Loukkos 305,64 75,00 % 70,92 % -4,1 231,50 216,74 -14,76 Asfalou Sebou 294,86 61,00 % 58,72 % -2,3 180,10 173,13 -6,97 Youssef Ben Tachfine Souss-Massa 290,87 49,00 % 47,54 % -1,5 143,10 138,26 -4,84 Hassan Addakhil Guir-Ziz-Ghris 287,57 71,00 % 53,35 % -17,7 204,60 153,43 -51,17 Sultan Moulay Ali Cherif Draâ-Oued Noun 280,18 22,00 % 19,19 % -2,8 61,90 53,76 -8,14 Hassan Ier Oum Errbia 229,75 99,00 % 86,55 % -12,5 228,60 198,84 -29,76 Kadoussa Guir-Ziz-Ghris 224,18 33,00 % 27,07 % -5,9 74,40 60,68 -13,72 El Kansera Sebou 204,86 91,00 % 72,68 % -18,3 187,10 148,90 -38,20 Abdelmoumen Souss-Massa 198,44 36,00 % 33,40 % -2,6 72,10 66,27 -5,83

Malgré cette érosion estivale, la situation reste sans commune mesure avec celle de l’an dernier. Au 1er septembre 2025, le taux de remplissage national plafonnait à 33,79%. Les réserves actuelles représentent ainsi exactement le double de leur niveau d’il y a un an, un matelas qui devrait permettre d’aborder l’automne et la prochaine campagne agricole avec une marge de sécurité inédite depuis plusieurs années.