Guercif: achevé à 90%, le barrage Targa Ou Madi se prépare à sa mise en eau

Le chantier du grand barrage Targa Ou Madi, situé dans la province de Guercif, entre dans sa phase d’achèvement. Avec un taux de réalisation avoisinant désormais 90%, cet ouvrage hydraulique stratégique se prépare à sa mise en eau. Doté d’une capacité de retenue de 287 millions de mètres cubes, il constitue un maillon essentiel de la politique nationale de sécurisation des ressources hydriques. Sa mise en service permettra de renforcer l’alimentation en eau potable, de soutenir le développement de l’irrigation et d’accompagner la dynamique économique de l’ensemble de la région.

Un ouvrage hydraulique de grande envergure

Le barrage Targa Ou Madi a été réalisé selon la technique du barrage en remblais d’enrochements avec masque amont en béton, un procédé reconnu pour sa robustesse et son adaptation aux grands ouvrages hydrauliques.

L’ouvrage affiche des dimensions imposantes, avec une hauteur de 116 mètres et une longueur en crête de 584 mètres. Son évacuateur de crues, réalisé en béton armé sur 294 mètres, est conçu pour assurer l’évacuation sécurisée des débits exceptionnels. Le barrage comprend également une galerie hydroélectrique de 327 mètres, destinée à alimenter la future centrale, ainsi que des prises d’eau indépendantes dédiées à l’alimentation en eau potable et à l’irrigation.

Les travaux entrent dans leur dernière phase

Sur le terrain, les travaux portent désormais sur les dernières opérations de construction, d’équipement et de mise en service. Les opérations de remblaiement du corps du barrage touchent à leur terme, tandis que les ouvrages de génie civil de l’évacuateur de crues sont quasiment achevés.

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Les équipes procèdent parallèlement à l’installation des équipements hydromécaniques ainsi qu’à la mise en place des dispositifs d’auscultation et d’instrumentation. Ces systèmes permettront d’assurer un suivi permanent du comportement de l’ouvrage et de garantir sa sécurité durant les différentes phases d’exploitation.

Un levier pour la sécurité hydrique et le développement régional

Au-delà de sa dimension technique, le barrage Targa Ou Madi répond à des enjeux majeurs en matière de gestion durable des ressources en eau. Il permettra de sécuriser durablement l’approvisionnement en eau potable de la ville de Guercif et des communes avoisinantes, tout en renforçant la résilience du territoire face aux épisodes récurrents de sécheresse.

L’ouvrage contribuera également à l’extension et à la sécurisation des périmètres irrigués situés en aval, favorisant une meilleure valorisation des terres agricoles, une amélioration des rendements et une hausse des revenus des exploitants.

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Le projet prévoit en outre la production d’électricité d’origine hydroélectrique, la protection des zones situées en aval contre les risques d’inondation ainsi que la recharge de la nappe phréatique grâce à une gestion optimisée des écoulements.

Enfin, la future retenue offrira de nouvelles perspectives de développement territorial, notamment dans les domaines de l’écotourisme, des activités nautiques et des loisirs, appelés à accompagner la valorisation économique du site.