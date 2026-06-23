Société

Fès: rétablissement progressif de l’eau après des perturbations sur la conduite du barrage Idriss Ier

Grosses conduites d'eau (photo d'illustration).

À la suite d’un incident technique ayant affecté la conduite principale alimentée par le barrage Idriss Ier, plusieurs quartiers de Fès et de Meknès ont subi des perturbations de l’approvisionnement en eau. L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a annoncé l’achèvement des travaux de réparation ce lundi 22 juin. Le rétablissement du service est désormais en cours et devrait s’opérer progressivement au cours des prochaines heures.

Par Youssra Jaoual
Le 23/06/2026 à 11h35

Les équipes techniques de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), branche Eau, ont achevé, ce lundi 22 juin, la réparation de la conduite principale alimentée par le barrage Idriss Ier.

Sollicité par Le360, un responsable de l’ONEE a précisé que la réparation de cette infrastructure stratégique a nécessité plusieurs jours d’interventions intensives sur le terrain. D’importants moyens techniques et logistiques ont été déployés pour remédier à cette panne technique, localisée sur le réseau de transport reliant le barrage aux installations de distribution régionales.

Dans le détail, le problème est survenu sur une grande canalisation chargée d’acheminer l’eau depuis le barrage Idriss Ier vers les stations de traitement et de stockage. Lorsqu’elle a été endommagée, l’alimentation en eau a été déséquilibrée, ce qui a rapidement entraîné des difficultés dans plusieurs zones urbaines.

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Pour rappel, cette panne a provoqué d’importantes perturbations dans plusieurs secteurs de Fès dès le week-end dernier.

De nombreux habitants ont constaté une chute drastique du débit, voire des coupures totales d’eau, une situation particulièrement critique dans les étages supérieurs des immeubles où la pression était insuffisante. Cette situation a été encore plus compliquée en raison des fortes chaleurs enregistrées dans la région ces derniers jours.

Les perturbations ont concerné un large périmètre de la partie sud de Fès, incluant notamment les quartiers Mont Fleuri 1 et 2, les avenues Sousse et Beyrouth, l’avenue Ismaïlia, l’avenue Al Karama, Bourmana, le quartier Al Hassani, l’avenue Bouanane, Derb Benghali sur la route d’Imouzzer, Al Mamounia sur la route de Sefrou, ainsi que les quartiers Aïn Smen, Aïn Chkef, Al Wifaq, Al Quaraouiyine et Ennazha.

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Les équipes techniques de l’ONEE ont été mobilisées en urgence afin de localiser et réparer la panne. Après plusieurs jours de travaux continus, la conduite principale a été remise en service.

Toutefois, le retour à la normale ne sera pas immédiat. Les autorités indiquent que le réseau doit être progressivement réalimenté, ce qui implique le remplissage des réservoirs et des ouvrages de stockage ainsi que la stabilisation de la pression dans les canalisations. Cette opération, menée par la Société régionale multiservices Fès-Meknès, pourrait nécessiter plusieurs heures avant un rétablissement complet de la distribution. L’approvisionnement en eau devrait ainsi reprendre graduellement au cours des prochaines heures.

Dans ce contexte, marqué par une forte demande en eau liée aux températures élevées, les autorités appellent à la patience, en attendant un retour complet et stable du service dans l’ensemble des quartiers concernés.

Par Youssra Jaoual
Le 23/06/2026 à 11h35
#Maroc#Fès-Meknès#Eau potable#ONEE#Barrage Idriss Ier

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