Eau et routes: Baraka annonce jusqu’à cinq ans de réserves hydriques et de nouveaux projets routiers

Répondant aux questions orales des députés, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a fait état d’une «grande amélioration» de la situation hydrique du Royaume grâce aux importantes précipitations enregistrées au cours de l’année hydrologique. Selon lui, les apports pluviométriques et le renforcement des réserves stockées dans les barrages permettent désormais de garantir, selon les régions, entre deux et cinq années de consommation en eau potable et en eau d’irrigation.

Cette amélioration de la sécurité hydrique devrait être consolidée par les programmes structurants engagés par le gouvernement, notamment dans les domaines du dessalement de l’eau de mer, de la réutilisation des eaux usées traitées, de l’amélioration de l’efficience des réseaux et canaux d’irrigation ainsi que du renforcement des capacités de stockage.

Dans ce cadre, Nizar Baraka a indiqué que huit barrages ont déjà été achevés, tandis que quatorze autres sont actuellement en cours de réalisation. Trois nouveaux projets devraient, par ailleurs, être lancés avant la fin de l’année. Ces ouvrages contribuent à la fois à la mobilisation des ressources hydriques, à la sécurisation de l’approvisionnement en eau et à la protection contre les risques d’inondation, a-t-il précisé.

Abordant le volet des infrastructures routières, le ministre a indiqué que 45% du budget de son département est consacré à l’entretien du réseau routier et à la réalisation de nouvelles infrastructures. Il a souligné que les efforts de désenclavement du monde rural se poursuivent afin d’améliorer l’attractivité des territoires et de favoriser l’investissement.

S’agissant de la maintenance du réseau routier régional, Nizar Baraka a fait savoir que son département a mis en place des unités locales d’intervention chargées d’assurer un suivi de proximité et de programmer les opérations d’entretien selon des critères actualisés tenant compte de l’état des infrastructures et des besoins des usagers.

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Afin d’améliorer la qualité des services rendus aux citoyens, le ministère a également déployé une plateforme numérique centralisant les informations relatives aux projets et chantiers relevant de ses différents domaines d’intervention – eau, routes, infrastructures et marchés publics – tout en permettant le dépôt et le suivi des réclamations des usagers.

Le ministre a enfin rappelé que la nouvelle stratégie royale de développement territorial, qui prévoit un volume d’investissement de 208 milliards de dirhams en faveur du monde rural, intègre également un important volet consacré aux infrastructures routières et à l’extension du réseau dans plusieurs régions du Royaume.