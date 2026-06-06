Législatives 2026: l’Istiqlal réunit son Conseil national, discours attendu de Nizar Baraka

Le chef du parti de la Balance, Nizar Baraka, prononcera un discours d’orientation axé sur les principaux points du programme électoral en cours de finalisation, a-t-on indiqué au siège de l’Istiqlal.

Le Conseil national, qui joue le rôle du Parlement au sein des structures partisanes, se tiendra au Palais des congrès Bouregreg à Salé, a indiqué un communiqué du parti signé par le président de cette instance, Abdeljabbar Rachidi.

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Cette session sera marquée par une présentation politique et organisationnelle du secrétaire général du parti, Nizar Baraka, ainsi que par un exposé consacré aux dernières évolutions des lois électorales.

Les travaux seront suivis d’un débat général autour des principaux enjeux politiques et organisationnels du scrutin.

Récemment des dirigeants istiqlaliens ont réaffirmé l’espoir de voir leur parti remporter les prochaines élections législatives afin de présider le futur gouvernement. L’article 49 de la Constitution stipule que le Roi nomme le chef du gouvernement du parti qui aurait remporté ces élections législatives.