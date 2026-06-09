L’ONEE sécurise 250 millions d’euros auprès de la BERD pour moderniser ses infrastructures d’eau potable

Lors de la signature de la lettre d’intention, en marge des Assemblées annuelles de la BERD, à Riga, en Lettonie.

Ce programme de financement, qui sera déployé en deux tranches, comprend également des subventions à l’investissement ainsi qu’un dispositif d’assistance technique. Il vise à accompagner les efforts de l’ONEE pour améliorer la performance et la résilience de ses installations, dans un contexte marqué par les défis croissants liés au changement climatique.

La signature de cette lettre d’intention est intervenue en marge des Assemblées annuelles de la BERD, organisées du 5 au 7 juin 2026 à Riga, en Lettonie. Le document a été paraphé par Tarik Hamane, directeur général de l’ONEE, Matteo Patrone, vice-président de la BERD, et Said Jabrani, directeur général de la Société nationale de garantie et de financement de l’entreprise (SNGFE), en présence de Mohammed Tarik Bchir, directeur du Trésor et des Finances extérieures. Cette signature s’est tenue lors d’une réunion de haut niveau réunissant la BERD, l’ONEE et la SNGFE, sous l’égide du ministère de l’Économie et des Finances.

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Ce nouveau partenariat s’inscrit dans la mise en œuvre du Plan d’équipement 2025-2030 de l’ONEE, qui prévoit des investissements importants pour améliorer les performances techniques des installations existantes, tout en intégrant des standards renforcés en matière d’efficacité énergétique. Face aux incertitudes liées à l’évolution du climat et à la pression croissante sur les ressources hydriques, l’Office adopte une approche flexible et adaptative afin de garantir une meilleure résilience de ses infrastructures.

Cette opération vient consolider une coopération engagée depuis 2014 entre l’ONEE et la BERD. Depuis cette date, l’institution financière internationale a mobilisé près de 119 millions d’euros en faveur du secteur de l’eau potable au Maroc. Un premier projet, doté de 65 millions d’euros et axé sur l’amélioration des performances de l’activité eau de l’ONEE, arrive aujourd’hui à son terme avec des résultats jugés très satisfaisants.