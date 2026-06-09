Economie

L’ONEE sécurise 250 millions d’euros auprès de la BERD pour moderniser ses infrastructures d’eau potable

Lors de la signature de la lettre d’intention, en marge des Assemblées annuelles de la BERD, à Riga, en Lettonie.

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) franchit une nouvelle étape dans le renforcement de ses partenariats financiers internationaux. L’établissement public a conclu une lettre d’intention avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) portant sur un financement de 250 millions d’euros, soit près de 2,8 milliards de dirhams, destiné à soutenir la modernisation de ses infrastructures de production d’eau potable.

Par La Rédaction
Le 09/06/2026 à 09h15

Ce programme de financement, qui sera déployé en deux tranches, comprend également des subventions à l’investissement ainsi qu’un dispositif d’assistance technique. Il vise à accompagner les efforts de l’ONEE pour améliorer la performance et la résilience de ses installations, dans un contexte marqué par les défis croissants liés au changement climatique.

La signature de cette lettre d’intention est intervenue en marge des Assemblées annuelles de la BERD, organisées du 5 au 7 juin 2026 à Riga, en Lettonie. Le document a été paraphé par Tarik Hamane, directeur général de l’ONEE, Matteo Patrone, vice-président de la BERD, et Said Jabrani, directeur général de la Société nationale de garantie et de financement de l’entreprise (SNGFE), en présence de Mohammed Tarik Bchir, directeur du Trésor et des Finances extérieures. Cette signature s’est tenue lors d’une réunion de haut niveau réunissant la BERD, l’ONEE et la SNGFE, sous l’égide du ministère de l’Économie et des Finances.

Lire aussi : La BERD investit 400 millions de dirhams dans l’emprunt obligataire historique de la région Casablanca-Settat

Ce nouveau partenariat s’inscrit dans la mise en œuvre du Plan d’équipement 2025-2030 de l’ONEE, qui prévoit des investissements importants pour améliorer les performances techniques des installations existantes, tout en intégrant des standards renforcés en matière d’efficacité énergétique. Face aux incertitudes liées à l’évolution du climat et à la pression croissante sur les ressources hydriques, l’Office adopte une approche flexible et adaptative afin de garantir une meilleure résilience de ses infrastructures.

Cette opération vient consolider une coopération engagée depuis 2014 entre l’ONEE et la BERD. Depuis cette date, l’institution financière internationale a mobilisé près de 119 millions d’euros en faveur du secteur de l’eau potable au Maroc. Un premier projet, doté de 65 millions d’euros et axé sur l’amélioration des performances de l’activité eau de l’ONEE, arrive aujourd’hui à son terme avec des résultats jugés très satisfaisants.

Par La Rédaction
Le 09/06/2026 à 09h15
#Maroc#ONEE#BERD

LEs contenus liés

Economie

La BERD investit 400 millions de dirhams dans l’emprunt obligataire historique de la région Casablanca-Settat

Economie

La BERD accorde 150 millions d’euros au Maroc pour préserver la nappe du Saïss et sécuriser l’irrigation

Economie

Selon la BERD, l’économie marocaine devrait enregistrer une croissance de 3,6% en 2025

Economie

La BERD a accordé au Maroc 530 millions d’euros de financements en 2024

Economie

La croissance de l’économie marocaine devrait s’établir à 3% en 2024, selon la BERD

Articles les plus lus

1
Friedrich Rohlfs, géographe au 19e siècle: «les habitants du Sahara (oriental) reconnaissent le sultan du Maroc comme leur suzerain»
2
Camps de Tindouf: mort suspecte de Lahbib Abdelaziz, dirigeant du Polisario et fils de l’ancien président des séparatistes
3
Tribune. Tebboune, disciple de Jean Cocteau
4
Pourquoi le maître espion d’Alger a été banni du dégel sécuritaire France-Algérie
5
Mondial 2026: Blessé face à la Norvège, Ezzalzouli sera fixé mardi après son IRM
6
Littoral de Sidi Bernoussi: après la fermeture du complexe The View 360, une grande piscine municipale à l’étude
7
Un Marabout pour Edgar
8
En images, revivez l’arrivée du premier vol de Royal Air Maroc à l’aéroport de Los Angeles
Revues de presse

Voir plus