Economie

La BERD accorde 150 millions d’euros au Maroc pour préserver la nappe du Saïss et sécuriser l’irrigation

Cérémonie de la signature, le 12 décembre à Rabat, d’un contrat de financement d’un montant de 150 millions d’euros entre le Maroc et la Berd.

Le Maroc et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ont conclu, le 12 décembre à Rabat, un contrat de financement de 150 millions d’euros pour la dernière phase du projet «Saïss III», destiné à préserver la nappe du Saïss et à sécuriser l’irrigation dans la région.

Par La Rédaction
Le 12/12/2025 à 17h00

Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget, et Greg Guyett, premier vice-président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), ont signé, le 12 décembre 2025 à Rabat, un contrat de financement d’un montant de 150 millions d’euros pour le projet «Conservation des eaux de la plaine de Saïss-SAISS III».

Ce financement est accompagné de dons totalisant 11,5 millions d’euros. La cérémonie s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, Alex Pinfield, représentant le partenaire britannique du programme via le mécanisme HIPCA UK.

Cette signature marque le lancement de la dernière étape du programme SAISS, destiné à protéger la nappe phréatique de la plaine et à sécuriser l’irrigation de 20.000 hectares. Le projet mise sur la substitution progressive des eaux souterraines non durables par des eaux de surface issues du barrage de M’Dez.

Il bénéficie également d’un appui technique ciblé en faveur des jeunes, des femmes et des petits agriculteurs afin de renforcer leurs compétences et d’encourager des pratiques agricoles durables.

Le projet SAISS III permettra de sécuriser directement 7.300 exploitations agricoles et générera des effets positifs sur l’emploi rural, les revenus des agriculteurs, l’installation des jeunes et le développement des coopératives et PME rurales.

Grâce au projet, entre 90 et 120 millions de mètres cubes d’eau seront mobilisés chaque année pour l’irrigation, contribuant à réduire la pression sur la nappe et à renforcer la résilience climatique de la région.

Depuis le début de son intervention au Maroc, la BERD a financé plus de 120 projets pour un montant dépassant 5,6 milliards d’euros. Ses interventions couvrent notamment l’eau, l’énergie, les infrastructures et le soutien au secteur privé, avec une priorité accordée à la transition verte et au développement inclusif. Cette nouvelle opération s’inscrit dans la continuité d’un partenariat soutenu entre les deux parties.

#BERD#Maroc#Financement#crédits

