La BERD accorde un prêt de 50 millions d’euros au groupe Crédit Agricole du Maroc

Ce prêt qui sera destiné au financement des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), dont 65 % sont situées dans les zones touchées par le séisme, apportera à ces entreprises la liquidité nécessaire pour relancer et maintenir leurs activités, tout en préservant et reconstruisant leurs moyens de subsistance et leur capital humain, soulignent la BERD et CAM dans un communiqué conjoint.

Ce prêt a été signé par la présidente de la BERD, Odile Renaud-Basso et le président du CAM, Mohammed Fikrat, en présence d’Ahmed Bouari, ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts. Il intervient après la signature d’un mémorandum d’entente entre la BERD et le Crédit Agricole du Maroc en février 2024 pour renforcer la coopération en matière d’accès au financement, d’inclusion financière et d’économie verte au Maroc.

Le projet s’inscrit dans la stratégie de la BERD pour le Maroc, qui considère le financement des TPME comme un axe prioritaire. Le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts a d’ailleurs inscrit l’entrepreunariat rural comme fondement majeur de la stratégie Génération Green et accorde un intérêt particulier à l’accompagnement et à l’encadrement des TPME rurales qui, bien qu’au cœur de l’économie marocaine, restent un segment ayant besoin d’un appui spécifique et adapté, ajoute la même source.

Le financement de la BERD favorisera la création d’emplois de haute qualité dans le secteur privé et le développement d’une économie résiliente, renforçant à la fois le secteur privé et l’économie dans son ensemble.