Sécurité hydrique industrielle: la BERD s’engage avec OCP Group

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a accordé un prêt de 200 millions d’euros au Groupe OCP. Ce financement, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du mardi 19 novembre, vise à renforcer la sécurité hydrique industrielle au Maroc par le développement de nouvelles infrastructures de dessalement de l’eau de mer dans les complexes industriels de Jorf Lasfar et de Safi. Une initiative majeure pour la pérennité des ressources en eau dans un pays où le stress hydrique est une préoccupation croissante.

«Dans un contexte où le Maroc fait face à une disponibilité annuelle en eau inférieure à 800 m³ par habitant, loin du seuil de 1 000 m³ qui marque la pénurie chronique, la gestion des ressources en eau est cruciale. La mise en place de nouvelles installations de dessalement, d’une capacité de 35 millions de m³, s’inscrit dans la volonté d’OCP de sécuriser ses besoins en eau pour ses activités industrielles sans puiser dans les réserves en eau douce, déjà sollicitées à plus de 80 % dans des zones critiques comme El-Jadida et Safi», lit-on.

Grâce à ces infrastructures, OCP pourra se passer de l’eau douce pour les processus industriels, contribuant ainsi à préserver cette ressource précieuse pour les populations locales. Ces installations répondent également aux enjeux de la Stratégie de la BERD pour le Maroc, qui fait de la transition écologique et de la gestion durable des ressources naturelles des priorités dans le cadre de son Approche de transition vers une économie verte 2021-2025.

Les enjeux de ce projet de dessalement vont au-delà des frontières marocaines. En assurant la production d’engrais durable, OCP participe à la sécurité alimentaire mondiale, répondant à la demande croissante de solutions agricoles respectueuses de l’environnement. La réduction de la consommation d’eau douce pour les besoins industriels est une avancée stratégique dans un contexte où le changement climatique aggrave la fréquence des sécheresses dans la région.

«L’approvisionnement en eau dessalée s’inscrit ainsi dans la vision de long terme d’OCP: minimiser son empreinte hydrique et atteindre 100 % de ses besoins en eau à partir de sources non conventionnelles. Le groupe prévoit de réduire sa consommation annuelle d’eau de 3 millions de m³, un objectif ambitieux qui montre son engagement pour une industrie durable et responsable», lit-on encore.