Selon la BERD, l’économie marocaine devrait enregistrer une croissance de 3,6% en 2025

L’économie marocaine devrait afficher une croissance de 3,6% en 2025 et de 3,4% en 2026 (après un taux de 3% en 2024), selon le dernier rapport de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) sur les perspectives économiques dans les régions où elle opère.

Cette évolution est due aux résultats positifs des réformes structurelles entreprises au Maroc, explique le rapport, qui note qu’en 2024, les secteurs de l’extraction, de la fabrication et de la construction ont connu une expansion, alors que celui de l’agriculture a souffert de la sécheresse qui a sévi en ce début d’année.

La BERD explique également l’amélioration du taux de croissance par la baisse des importations d’énergie, la hausse des transferts de fonds, des recettes touristiques et des exportations automobiles, qui continuent à soutenir la balance courante (en déficit de 1,6% entre janvier et septembre 2024).

D’après le rapport, intitulé «Une dynamique plus faible dans un contexte de fragmentation du commerce et de l’investissement», la croissance économique dans la région Méditerranée méridionale et orientale (SEMED), comprenant l’Égypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc et la Tunisie, devrait s’accélérer, passant de 2,5% en 2024 à 3,7% en 2025, puis à 4,1% en 2026.