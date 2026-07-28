Conjoncture: comment le Maroc s’affirme en hub stratégique mondial

Dans une conjoncture internationale perturbée par la multiplication des crises, des tensions géopolitiques aux recompositions économiques mondiales, le Maroc trace avec assurance les contours d’une diplomatie globale et proactive. «Porté par les orientations du roi Mohammed VI, le Royaume ne se contente plus de réagir aux soubresauts du monde, mais cherche désormais à s’imposer comme un pivot stratégique incontournable, capable d’articuler stabilité politique, intégration économique et connectivité continentale», indique le quotidien L’Economiste dans son édition du mercredi 29 juillet.

Si le dossier du Sahara demeure la matrice fondamentale et le prisme à travers lequel Rabat évalue ses alliances diplomatiques, l’action marocaine s’est considérablement élargie. La dynamique enclenchée par les dernières résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, qui ont consacré la primauté de l’initiative marocaine d’autonomie, a trouvé un écho retentissant sur la scène internationale. La multiplication des ouvertures de représentations consulaires dans les provinces du Sud et les ralliements successifs de plusieurs grandes puissances témoignent d’un basculement structurel en faveur des positions du Royaume.

Toutefois, la diplomatie marocaine a intégré une vérité centrale du XXIe siècle: l’influence politique repose désormais sur la maîtrise des flux, la robustesse des infrastructures et la sécurité énergétique. «C’est à la lumière de cette diplomatie de projection qu’il convient de lire le déploiement d’investissements colossaux à travers le territoire national. Des mégaprojets portuaires tels que Nador West Med ou Dakhla Atlantique viennent s’ajouter au succès de Tanger Med pour faire du pays une plateforme logistique incontournable entre l’Europe, la Méditerranée et l’Afrique», écrit L’Economiste.

Cette ambition de connectivité trouve son illustration la plus emblématique dans le projet stratégique du gazoduc Afrique-Atlantique. Bien au-delà de sa dimension énergétique, cette infrastructure, destinée à relier le Nigeria au Maroc en traversant plusieurs États d’Afrique de l’Ouest, dessine les contours d’un nouvel espace de prospérité partagée. Cette vision s’incarne également dans l’Initiative Atlantique au profit des pays du Sahel, une démarche audacieuse qui propose un changement de paradigme en substituant au tout-sécuritaire une réponse fondée sur le développement économique, le désenclavement et l’accès direct aux grands axes maritimes.

Cette montée en puissance économique s’accompagne d’une solide crédibilité internationale sur les terrains de la sécurité et du multilatéralisme. Partenaire clé des puissances occidentales dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, le Maroc contribue activement à la stabilité régionale, de la Méditerranée au Moyen-Orient. Sur le plan de la défense, l’organisation régulière d’exercices majeurs, comme African Lion avec les États-Unis, côtoie une volonté de faire émerger une industrie militaire locale, portée par des transferts de technologie et la diversification des fournisseurs d’armement.

Enfin, la force du positionnement marocain réside dans sa capacité à maintenir une subtile diplomatie d’équilibre. Tout en consolidant ses liens historiques avec ses alliés traditionnels, à l’image du renforcement constant des relations avec la France ou des partenariats stratégiques avec les États-Unis, le Royaume intensifie son ancrage africain et développe des coopérations prometteuses avec de nouveaux acteurs clés de la scène mondiale, notamment en Asie. Dans un monde de plus en plus polarisé, le Maroc s’affirme ainsi comme un pont souverain, pragmatique et visionnaire entre les continents.