Conjoncture: les patrons marocains optimistes

Selon la 28ème édition de la PwC Global CEO Survey, les chefs d’entreprise marocains restent confiants dans l’avenir économique du pays, et ce, en dépit d’un contexte mondial marqué par des tensions géopolitiques.

L’étude, réalisée auprès de plus de 4.700 dirigeants dans 109 pays, met en lumière deux axes stratégiques majeurs pour les entreprises marocaines: l’adoption de l’intelligence artificielle (IA) et la gestion des risques climatiques.

Bien que la confiance des PDG marocains ait légèrement reculé par rapport à 2024 (90% contre 81% cette année), elle demeure solide, indique le magazine Challenge. Ce niveau de résilience traduit la robustesse du tissu économique local, malgré un environnement international incertain. En effet, 34% des dirigeants considèrent désormais les tensions géopolitiques comme le principal risque pour leurs activités.

En revanche, la perception de l’économie mondiale est plus pessimiste. Seuls 52% des dirigeants expriment leur confiance, contre 58% l’année précédente. Toutefois, sur le plan individuel, 90% des chefs d’entreprise marocains restent optimistes quant à la croissance de leurs propres entreprises sur les 12 prochains mois.

L’intelligence artificielle s’impose comme un pilier stratégique pour les entreprises marocaines. D’ici trois ans, 71% des dirigeants prévoient une intégration systématique de l’IA dans leurs processus. Cette transition technologique est perçue comme un moteur de performance et de compétitivité, rendant les entreprises plus résilientes face aux défis économiques.

Par ailleurs, lit-on, la cybersécurité et les contraintes environnementales restent des préoccupations majeures. Plus de la moitié des dirigeants (58%) se disent exposés aux cybermenaces, tandis que 45% anticipent un impact des réglementations carbone, notamment le mécanisme CBAM, qui pourrait compliquer l’accès à certains marchés d’exportation.

Les entreprises marocaines adoptent une approche proactive en matière de croissance externe. Près de 47% des dirigeants prévoient des opérations de fusion-acquisition dans les trois prochaines années, tandis que 39% ont déjà réalisé une acquisition significative récemment. Cette dynamique traduit une volonté affirmée de renforcer leur présence sur les marchés internationaux.

Jonathan Le Henry, Partner Strategy chez PwC, souligne que «les entreprises marocaines franchissent un cap décisif où la transformation numérique devient une nécessité. Dans ce contexte, le capital-investissement joue un rôle clé en facilitant l’expansion et la compétitivité sur la scène mondiale».

Reda Loumany, Territory Managing Partner de PwC au Maroc, insiste sur l’importance de l’innovation et du capital humain. «Malgré un environnement mondial en mutation, les entreprises marocaines font preuve d’une confiance remarquable dans leur avenir. En misant sur la technologie et le développement des compétences, elles s’inscrivent dans une transformation durable, répondant aux enjeux majeurs que sont l’intelligence artificielle et le changement climatique», affirme-t-il dans des propos repris par Challenge.