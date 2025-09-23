La conjoncture économique expliquée par Bank Al-Maghrib

Lors de sa dernière réunion tenue ce mardi, Bank Al-Maghrib a passé en revue la conjoncture économique nationale et internationale, en mettant l’accent sur les perspectives de croissance et les leviers susceptibles de soutenir l’économie marocaine dans les années à venir.

À l’échelle mondiale, l’économie continue de naviguer dans un environnement incertain. La conclusion de certains accords commerciaux bilatéraux, notamment par les États-Unis, n’a pas suffi à dissiper les inquiétudes des investisseurs. Les tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient et en Ukraine, combinées à des incertitudes sur les prix de l’énergie et les chaînes d’approvisionnement, maintiennent une pression sur les perspectives de croissance mondiale. «Toutefois, le ralentissement prévu reste moins marqué que celui anticipé au début de l’été 2025, offrant un contexte relativement favorable aux économies ouvertes comme celle du Maroc», résume le magazine Finances News Hebdo.

Sur le plan interne, l’économie marocaine a poursuivi sa trajectoire favorable amorcée en 2024. Les secteurs non agricoles, notamment l’industrie, les services et les infrastructures, ont été les principaux moteurs de cette dynamique. Les grands chantiers d’investissement public et privé, ainsi que la modernisation progressive des infrastructures, contribuent à renforcer l’activité économique et à stimuler la demande intérieure.

Le marché du travail a reflété cette croissance: après une reprise notable des créations d’emplois à partir du troisième trimestre 2024, le deuxième trimestre 2025 montre un ralentissement, principalement dans les services. Néanmoins, la tendance générale reste positive, indiquant une consolidation progressive de l’emploi et une amélioration de la productivité.

Dans ce contexte, Bank Al-Maghrib prévoit une accélération de la croissance économique nationale à 4,6% en 2025, contre 3,8% en 2024, avant une légère consolidation à 4,4% en 2026. Cette trajectoire positive repose sur une combinaison de facteurs: investissement dans les infrastructures, diversification économique, modernisation des secteurs productifs et soutien ciblé aux petites entreprises.

L’agriculture demeure un secteur clé pour la croissance et la stabilité économique. Bank Al-Maghrib prévoit une valeur ajoutée agricole en hausse de 5% en 2025, grâce à une récolte céréalière estimée à 41,3 millions de quintaux, et de 3,2% en 2026 avec une production prévue de 50 millions de quintaux. Cette performance reflète à la fois la résilience du secteur et l’importance de la planification agricole pour réduire la vulnérabilité aux aléas climatiques.

Pour les secteurs non agricoles, la croissance devrait atteindre 4,5% en 2025 et se maintenir à ce niveau en 2026, portée par l’investissement dans les infrastructures et la modernisation industrielle. «Cette dynamique sectorielle souligne l’importance du développement d’une économie diversifiée, capable de soutenir la croissance globale tout en renforçant la résilience face aux chocs externes», écrit Finances News.

L’inflation reste maîtrisée, avec un taux moyen de 1,1% sur les huit premiers mois de 2025, et devrait s’établir à 1% sur l’ensemble de l’année, avant de progresser à 1,9% en 2026. La modération des prix contribue à préserver le pouvoir d’achat et favorise un environnement propice à l’investissement et à la consommation, deux moteurs essentiels de la croissance économique.

Les anticipations d’inflation restent bien ancrées, avec des taux projetés de 2,1% à huit trimestres et 2,2% à douze trimestres, ce qui renforce la confiance des acteurs économiques et la prévisibilité des décisions financières.

Pour soutenir la croissance, le Conseil de Bank Al-Maghrib a décidé de maintenir le taux directeur à 2,25%, tout en poursuivant l’assouplissement des conditions de financement pour les entreprises, notamment les très petites et petites entreprises (TPE et PME). Ces mesures visent à stimuler l’investissement, à faciliter l’accès au crédit et à soutenir le développement économique régional.