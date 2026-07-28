Automobile: Renault va produire au Maroc la nouvelle Dacia Sandero hybride

«Nos process internes sont déjà prédisposés à accueillir les véhicules électrifiés», a affirmé Mohamed Bachiri, directeur général de Renault Group Maroc, lors de son passage dans une émission spéciale diffusée sur Medi1 TV à l’occasion de la Fête du Trône. Des propos qui illustrent le niveau de préparation déjà atteint par les plateformes industrielles marocaines face aux mutations technologiques du secteur.

Le virage est en réalité déjà amorcé. «À Tanger, nous avons commencé à fabriquer des véhicules hybrides dès 2025, notamment la Jogger hybride», a rappelé Bachiri. L’introduction de la Sandero hybride s’inscrit ainsi dans la continuité de cette dynamique d’électrification progressive.

Modèle emblématique de Dacia, la Sandero occupe une place centrale dans cette transformation. Véritable succès commercial, elle s’est imposée en 2025 comme la voiture la plus vendue en Europe, avec 289.295 unités écoulées. Une performance qui met également en lumière le savoir-faire industriel marocain, la majorité des véhicules destinés au marché européen étant produite dans les usines du Royaume, notamment à Tanger et à la SOMACA, à Casablanca.

«La Sandero, premier véhicule vendu aux particuliers en Europe, est un modèle Made in Morocco», a souligné Mohamed Bachiri, insistant sur le rôle clé du Maroc dans la chaîne de valeur automobile internationale.

L’introduction de la version hybride de ce modèle phare vient renforcer cette position. «Nous avons déjà commencé à adapter nos process pour cette évolution», a-t-il précisé, évoquant une transformation industrielle maîtrisée et anticipée.

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Au-delà de l’outil industriel, le Maroc dispose d’un autre atout majeur: une énergie de plus en plus décarbonée. «Nous bénéficions d’une filière énergétique propre, ce qui nous permet de réduire l’empreinte carbone de nos process industriels, aussi bien pour les constructeurs que pour l’ensemble de l’écosystème», a fait valoir le patron de Renault Maroc.

Cette convergence entre industrie automobile et transition énergétique conforte la compétitivité du Royaume dans un contexte mondial marqué par l’accélération de l’électrification. «Toutes les conditions sont aujourd’hui réunies pour réussir ce virage technologique qui est à nos portes», a conclu Mohamed Bachiri.

Pour Dacia, cette évolution s’inscrit dans une stratégie globale d’électrification de sa gamme. La marque a prévu de proposer dès 2026 des versions hybrides ou électriques pour l’ensemble de ses modèles, tout en lançant une nouvelle citadine électrique et en renforçant son offre sur les segments supérieurs, notamment avec des motorisations hybrides sur le Duster et le Bigster.