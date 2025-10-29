Economie

Le Maroc et Renault renforcent leur partenariat industriel: cap sur l’électrique avant 2030

Un avenant à la convention d’investissement prévoit la création de 7.500 emplois et un plan de développement jusqu’en 2030.

Par La Rédaction
Le 29/10/2025 à 12h56

Le Maroc et le Groupe Renault ont signé, mercredi à Rabat, un avenant à leur convention d’investissement, marquant une nouvelle étape dans le partenariat stratégique entre le Royaume et le constructeur automobile français.

La cérémonie de signature s’est tenue en présence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, ainsi que du directeur exécutif de Renault Group, François Provost.

Cet avenant, qui s’inscrit dans la continuité du développement de l’écosystème automobile marocain, prévoit la création de 7.500 emplois directs et indirects. Il vise à renforcer la durabilité et la compétitivité du secteur, tout en consolidant les engagements mutuels entre le Maroc et Renault.

À court terme, le constructeur engagera une nouvelle phase de développement industriel marquée par le renouvellement de ses modèles emblématiques. À moyen terme, le groupe entend accélérer la transition vers la mobilité électrique, avec le lancement d’une nouvelle gamme de véhicules électriques d’ici 2030.

Le plan de développement, couvrant la période 2025-2030, inclut également la modernisation des sites industriels, l’optimisation des lignes de production et la montée en compétences des ressources humaines. Une unité d’ingénierie et de recherche-développement verra le jour avant la fin de 2025, renforçant davantage la position du Maroc comme hub industriel et technologique dans la région.

En 2024, Renault Group Maroc a produit plus de 413.000 véhicules, dont 90 % exportés vers plus de 68 pays, confirmant la place du Royaume parmi les acteurs majeurs de l’industrie automobile mondiale.

