Industrie automobile: Somaca lance la production du Renault Kardian, destiné au marché national et à l’export

Le lancement de la production de ce nouveau modèle dans l’usine de la Somaca est une étape clé de la stratégie de la marque Renault à l’international, baptisée «Renault International Game plan 2027» et annoncée en 2023, et dont le Maroc est l’un des piliers. Aujourd’hui, le Royaume est le deuxième pays de production de Renault Group au niveau mondial, où sont assemblés 17% de ses ventes globales.

«Ce nouveau projet renforce le rôle du Maroc comme plateforme industrielle majeure pour le Groupe et une base d’exportation essentielle. Il illustre la performance et la compétitivité de la plateforme industrielle marocaine, qui joue un rôle important dans l’expansion internationale de la marque», souligne le constructeur français dans un communiqué.

Le Kardian est le premier des huit modèles révélés lors de l’annonce de l’«International game plan 2027» de la marque Renault, à Rio de Janeiro en octobre 2023, et dont la fabrication a débuté à l’usine de Curitiba (Brésil) et désormais à la Somaca.

Le Renault Kardian est un SUV compact et urbain du segment B. On retrouve l’ADN Renault inscrit au cœur de sa conception, à la fois dans son style et dans ses équipements. Il inaugure la nouvelle plateforme modulaire et ultra polyvalente de Renault Group, qui permettra de développer une grande diversité de modèles, pour de nombreux marchés en dehors de l’Europe.

Le lancement de la fabrication du Renault Kardian à la Somaca s’accompagne d’une montée en gamme technologique en particulier au niveau du département peinture avec l’intégration du procédé industriel «Bi-Ton», une première au niveau des usines du groupe au Maroc. Ce nouveau procédé consiste à appliquer deux couleurs distinctes sur le véhicule pour différencier la carrosserie du toit et qui nécessite un grand degré de précision et des équipements spécifiques pour garantir la qualité et l’adhérence de chaque couche de peinture.

Exportation vers 15 pays

L’industrialisation du Renault Kardian à la Somaca a été menée intégralement par les compétences locales, impliquant les équipes de l’ingénierie et de l’industrie qui ont bénéficié de 6.000 heures de formation notamment sur les nouveaux processus de peinture, de la tôlerie et du montage.

Conçu pour les marchés internationaux, ce modèle «made in Morocco» sera destiné au marché local et à l’export vers une quinzaine de pays notamment vers les pays du Golfe, des pays d’Afrique, ainsi que l’Ukraine et la Guadeloupe. Au Maroc, ce SUV urbain sera commercialisé dès le mois de décembre 2024 dans l’ensemble du réseau de la marque.