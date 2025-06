Tétouan Shore, le nouveau hub d’innovation pour Renault

Le Groupe Renault poursuit le renforcement de son ancrage industriel et technologique dans le Royaume, avec l’ouverture d’un nouveau site d’ingénierie à Tétouan Shore.

Ce projet, indique le maghazine hebdomadaire Challenge, s’inscrit dans une stratégie globale visant à faire du Royaume un pôle de référence pour l’innovation automobile.

Le centre d’ingénierie Renault Technologie Maroc (RTMA), bras armé du constructeur français en matière de recherche et développement, franchit une étape décisive dans son expansion territoriale.

Après s’être imposé à Casablanca et Tanger, RTMA étend désormais son empreinte à Tétouan, en investissant le parc d’activités Tétouan Shore, un hub en plein essor dédié aux métiers du numérique et de l’innovation.

L’objectif de cette nouvelle implantation est de positionner le Royaume comme un acteur clé de l’ingénierie automobile de demain.

Le centre RTMA de Tétouan sera chargé de concevoir, renouveler et développer les futurs modèles de véhicules du groupe Renault, tout en apportant un appui technologique direct aux sites de production marocains, dont, notamment, l’usine de Tanger.

En misant sur la proximité entre l’ingénierie et la fabrication, Renault entend créer une synergie forte entre conception et industrialisation.

Le dispositif s’articulera autour de deux pôles complémentaires: un siège technologique à Tétouan Shore, focalisé sur les technologies de pointe et les «New Tech», et un centre intégré à l’usine de Tanger, garantissant une cohérence entre innovation produit et performance industrielle, écrit-on.

En choisissant Tétouan Shore, Renault capitalise sur un écosystème en pleine maturation, qui attire de plus en plus d’acteurs du digital, de l’ingénierie et des services à forte valeur ajoutée.

Ce nouveau site renforcera l’attractivité du parc en contribuant à la structuration d’un pôle régional de compétences, tournées vers les défis de la mobilité du futur.

RTMA se donne pour ambition de faire émerger un véritable vivier d’expertises, en formant des profils hautement qualifiés et en intégrant les dernières innovations en matière de conception automobile, d’électronique embarquée, d’analyse de données et de développement durable.

Ce projet s’inscrit dans une dynamique plus large, précise Challenge, celle du rôle croissant du Royaume dans la chaîne de valeur mondiale du groupe Renault.

En quelques années, le Royaume est, en effet, passé du statut de base industrielle, à celui de plateforme technologique intégrée, capable de répondre aux exigences croissantes du secteur automobile mondial.