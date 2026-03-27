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Automobile: M-AUTOMOTIV inaugure un nouveau showroom Renault-Dacia à Hay Riad

Automobile: M-AUTOMOTIV inaugure un nouveau showroom Renault-Dacia à Hay Riad

Inauguration du nouveau showroom M-AUTOMOTIV à Hay Riad, Rabat. Un espace de 1.000 m² dédié à l’univers Renault et Dacia. (S.Belghiti/Le360)

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Le 27/03/2026 à 10h15

VidéoM-AUTOMOTIV renforce sa présence à Rabat avec l’ouverture d’un showroom de 1.000 m² à Hay Riad. Ce 29ème point de vente national pour Renault et Dacia intervient après une croissance des ventes de +28% en 2025, consolidant la stratégie de proximité du distributeur dans la capitale.

M-AUTOMOTIV, leader de la distribution automobile au Maroc, annonce l’ouverture officielle de son nouveau showroom Renault et Dacia à Rabat. Cette implantation située à Hay Riad, l’un des quartiers les plus dynamiques de Rabat, confirme l’engagement du groupe à renforcer sa proximité avec ses clients au sein de la capitale.

Installé à l’Espace les Lauriers, sur l’avenue Mehdi Ben Barka, ce nouveau point de vente s’étend sur une superficie totale de 1.000 m². L’espace a été conçu pour offrir une expérience client fluide et immersive, en totale conformité avec les standards internationaux des marques Renault et Dacia. Ce showroom expose l’ensemble des gammes et se veut un véritable lieu de découverte, de conseil et d’accompagnement pour les futurs acquéreurs.

Avec cette inauguration, M-AUTOMOTIV signe son 29ème point de vente à l’échelle nationale. Cette expansion illustre une stratégie de croissance maîtrisée pour répondre à la dynamique du marché.

Pour Souhail HOUMAINI, directeur général de M-AUTOMOTIV: «L’ouverture de ce nouveau showroom à Hay Riad est bien plus qu’un simple développement réseau. Elle traduit notre ambition de nous rapprocher durablement de nos clients, en leur proposant des espaces modernes, accessibles et alignés avec les standards des marques que nous représentons.»

Lire aussi : M-Automotiv: le meilleur de la e-mobilité se dévoile au Flascam

Cette nouvelle adresse soutient la forte progression des performances commerciales du groupe. En 2025, M-AUTOMOTIV a enregistré une croissance de ses ventes de +28% par rapport à 2024.

Ces résultats valident la pertinence des choix stratégiques du distributeur et la confiance des automobilistes marocains. Cette dynamique s’appuie également sur une excellence reconnue en matière de relation client, le groupe ayant été élu «Service Client de l’Année» pour la troisième année consécutive.

Cette distinction récompense la rigueur des équipes et la volonté d’offrir un accompagnement fiable et transparent à chaque étape du parcours d’achat. À travers ce nouveau fleuron de Hay Riad, M-AUTOMOTIV réaffirme son ambition d’offrir une expérience automobile fondée sur la qualité de service et la proximité au service des marques Renault et Dacia.

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Le 27/03/2026 à 10h15
#Maroc#Automobile#M-AUTOMOTIV#Renault#Dacia#Rabat

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