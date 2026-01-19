M-AUTOMOTIV lance EXEED au Maroc: une nouvelle ère de mobilité premium

Conçue comme la vitrine technologique d’EXEED, EXLANTIX est l’expression la plus avancée du luxe high tech de la marque, en s’appuyant sur des technologies de pointe, notamment la solution REEV (Range Extended Electric Vehicle), qui associe conduite électrique, autonomie étendue et efficience énergétique optimale.

Reposant sur des plateformes électriques de dernière génération, EXLANTIX offre des performances élevées, une autonomie optimisée et une expérience de conduite immersive, silencieuse et émotionnelle. À travers EXLANTIX, EXEED affirme sa vision d’un luxe technologique durable, où innovation, design et sophistication redéfinissent les standards de la mobilité premium.

EXEED, une réponse idéale à l’évolution des attentes des automobilistes marocains

L’arrivée d’EXEED marque une étape décisive dans la stratégie de montée en gamme menée par M-AUTOMOTIV. Alors que les attentes des automobilistes marocains évoluent vers plus de technologie, de performance, de sécurité et de mobilité durable, EXEED représente la réponse idéale: une marque visionnaire qui associe intelligence, puissance et raffinement.

Dans un marché marocain en pleine transformation, où la transition énergétique devient un enjeu essentiel, M-AUTOMOTIV réaffirme son engagement à anticiper les besoins et à proposer des solutions automobiles audacieuses et responsables. EXEED s’inscrit ainsi dans la volonté du groupe d’introduire des marques à forte valeur technologique, capables d’élever les standards du secteur et d’offrir une expérience de conduite résolument futuriste.

Une gamme pensée pour l’excellence: 3 modèles pour débuter l’aventure

Distribuée exclusivement par M-Automotiv, EXEED fait son entrée sur le marché avec trois modèles emblématiques: RX PHEV en motorisation 4x2 et 4x4, ES REEV et ET REEV, incarnant la diversité, la puissance et la sophistication de son univers, qui seront présentés dans un showroom moderne et immersif, idéalement situé sur le boulevard al Massira à Casablanca.

L’ADN EXEED: technologie, raffinement et exploration

EXEED construit son identité autour d’une ambition forte: repousser les limites de la mobilité premium en alliant innovation, design et durabilité.

Cet ADN unique repose sur:

Des motorisations de pointe: hybridation et technologie REEV de dernière génération, associant puissance, efficience et faibles émissions.

Un design inspiré: lignes sculptées, signatures lumineuses futuristes et calandres tridimensionnelles qui expriment mouvement et modernité.

Une qualité perçue premium: matériaux nobles, confort acoustique, finitions haut de gamme et technologies d’assistance avancées.

Des autonomies exceptionnelles: jusqu’à 1.300 km selon les versions, ouvrant la voie à une liberté de mouvement inédite.

M-AUTOMOTIV lance la marque EXEED.

Par ailleurs, au cœur de l’innovation EXEED se trouve la technologie REEV (Range Extended Electric Vehicle), une approche avancée de la mobilité électrifiée pensée pour offrir le meilleur des deux mondes: la conduite électrique et la liberté de longue distance.

Contrairement aux véhicules hybrides classiques, les modèles REEV d’EXEED sont animés principalement par un moteur électrique, garantissant une conduite silencieuse, fluide et instantanée. Le moteur thermique, quant à lui, intervient exclusivement comme générateur, rechargeant la batterie lorsque nécessaire, sans jamais entraîner directement les roues. Cette architecture intelligente permet d’éliminer l’angoisse de l’autonomie tout en conservant une expérience de conduite 100% électrique au quotidien.

Avec la technologie REEV, EXEED redéfinit les standards de l’électrification premium et figure ainsi parmi les toutes premières marques automobiles à introduire cette motorisation de nouvelle génération sur le marché marocain, marquant une avancée majeure dans l’électrification premium au Royaume.

Gamme EXEED Maroc

- EXEED RX PHEV 4x2 – L’équilibre parfait entre élégance et performance

Équipé d’un moteur 1.5L TGDI PHEV de 367 chevaux, le RX PHEV 4x2 allie dynamisme, sobriété et modernité. Son design athlétique, sa signature lumineuse avant-gardiste et son double écran immersif de 24,6’’ offrent une expérience de conduite fluide, silencieuse et résolument technologique.

- EXEED RX PHEV 4x4 – La puissance sans limites

Avec 605 chevaux, le RX PHEV 4x4 est l’expression ultime du savoir-faire EXEED. Doté d’une transmission intégrale intelligente, il garantit une tenue de route impeccable et une puissance remarquable, sur route comme en offroad. Son habitacle luxueux, ses finitions premium et ses multiples modes de conduite en font un SUV sans compromis, puissant, inspirant et affirmé.

- EXEED ET REEV – L’élégance électrique réinventée

Avec 470 chevaux, une batterie de 40 kWh, 180 km d’autonomie électrique et 1180 km d’autonomie totale, l’ET REEV combine puissance, sérénité et endurance.

Son design fluide et aérodynamique, associé à un intérieur épuré et digitalisé, redéfinit les codes d’un SUV premium électrifiée.

- EXEED ES REEV – La berline du futur

Avec 470 chevaux et une batterie de 40 kWh, l’ES REEV représente la berline électrifiée la plus avant-gardiste de la marque. Elle offre près de 180 km en électrique et jusqu’à 1.190 km d’autonomie totale, ouvrant la voie à une mobilité premium, durable et libre de toute contrainte. Son design futuriste, son confort acoustique et son interface digitale immersive en font une véritable déclaration d’intentions technologiques.

À travers ces modèles, M-AUTOMOTIV franchit un nouveau cap et affirme sa volonté de transformer les standards du marché marocain. EXEED n’est pas seulement une marque: c’est une invitation à redécouvrir la mobilité, à s’ouvrir à de nouvelles émotions de conduite, et à vivre l’innovation autrement.

EXEED incarne une promesse: celle d’un avenir où performance, élégance et technologie ne font plus qu’un, comme le souligne Souhail Houmaini, directeur général de M-AUTOMOTIV. «Avec EXEED, nous ne lançons pas simplement une nouvelle marque: nous ouvrons aux Marocains une nouvelle dimension de la mobilité premium. EXEED porte notre vision du futur, un futur où l’innovation se veut audacieuse, le design inspiré, et l’expérience de conduite résolument émotionnelle. Nous sommes fiers d’introduire sur le marché marocain une marque qui repousse les limites et redéfinit les attentes.»