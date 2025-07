M-Automotiv ouvre Panadis Auto, un nouveau showroom Renault & Dacia à Casablanca

M-Automotiv annonce l’ouverture officielle de Panadis Auto, un nouveau site partenaire situé au 73 boulevard Moulay Slimane, à Casablanca. Ce 17ème point de vente Renault & Dacia est stratégiquement localisé, et vient renforcer le maillage territorial de M-Automotiv dans la région de Casablanca, marquant une nouvelle étape dans le déploiement de son réseau d’agents, indique M-Automotiv dans un communiqué.

Doté d’un showroom multimarque Renault & Dacia, Panadis Auto propose une expérience client complète, alliant vente de véhicules neufs (VN), services après-vente (SAV) et atelier carrosserie. Avec une superficie totale de 1.800 m² (dont 1.200 m² dédiés au showroom et à l’atelier SAV et 600 m² à la carrosserie), le site a été pensé pour offrir la meilleure expérience client, dans le respect des normes du groupe Renault.

Le site emploie une quarantaine de collaborateurs, experts des marques Renault et Dacia, et engagés au quotidien à garantir une satisfaction client optimale.

Cette ouverture s’inscrit dans la volonté de M-Automotiv de proposer une couverture territoriale renforcée, plus proche des attentes des clients particuliers comme professionnels, tout en assurant un service après-vente rapide, fiable et de proximité.

«Avec Panadis Auto, nous poursuivons notre engagement à offrir un réseau de distribution de proximité, moderne et centré sur l’excellence opérationnelle. Ce nouveau point de vente incarne notre ambition de maintenir notre leadership en préservant une excellence opérationnelle», déclare Souhail Houmaini, directeur général de M-Automotiv.

M-Automotiv, premier distributeur automobile au Maroc

Né en juin 2023 de la collaboration entre Cap Holding et HS Gestion, M-Automotiv s’impose aujourd’hui comme le premier distributeur automobile au Maroc. L’entreprise commercialise les marques Renault, Dacia et Alpine, tout en proposant une large sélection de véhicules d’occasion multimarques ainsi que des services après-vente reconnus pour leur qualité.

En novembre 2024, M-Automotiv a franchi une nouvelle étape majeure en signant un partenariat exclusif avec le constructeur chinois JAC Motors. De même, en juin 2025, M-Automotiv a lancé la marque Soueast au Maroc, en tant qu’importateur exclusif.

Avec un réseau de 22 points de vente répartis à travers le Royaume et plus de 600 collaborateurs, M-Automotiv affirme son engagement à offrir une expérience client exceptionnelle, de proximité et de confiance. Aujourd’hui, M-Automotiv est le leader incontesté de la distribution automobile au Maroc, et entend continuer à innover pour répondre aux besoins d’une clientèle en constante évolution.