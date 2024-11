Automobile: M-Automotiv, nouvel importateur et distributeur exclusif de JAC Motors au Maroc

Ce partenariat constitue une avancée majeure pour M-Automotiv et témoigne de son ambition à devenir un acteur incontournable dans la mise en place de solutions de mobilité innovantes et accessibles au Maroc. Avec l’introduction de nouveaux modèles JAC Motors, incluant des camions, des camionnettes, des véhicules utilitaires, des pick-ups et des voitures particulières, M-Automotiv élargit son portefeuille et répond aux besoins croissants en matière de mobilité moderne.

Dans le cadre de ce partenariat, certains modèles seront importés en CBU (Complete Built-Up), tandis que d’autres seront assemblés localement en CKD (Completely Knocked Down), en partenariat avec des usines d’assemblage marocaines, créant ainsi de nouvelles opportunités d’emploi et soutenant l’économie locale.

Souhail Houmaini, directeur général de M-Automotiv, a déclaré: «Ce partenariat avec JAC Motors est une étape stratégique dans notre développement, qui confirme notre position de leader automobile sur le marché marocain et notre engagement à offrir des solutions de mobilité modernes, accessibles et adaptées aux besoins du marché. Nous sommes également fiers de pouvoir soutenir l’emploi local par des actions concrètes, notamment par le biais de notre plan de recrutement robuste».

David Zhang, VP JAC Motors, ajoute: «Nous sommes ravis de nous associer à M-AUTOMOTIV pour introduire notre marque au Maroc. Ce partenariat reflète notre vision de «Better Drive, Better Life» et notre volonté de proposer des véhicules performants et fiables aux consommateurs marocains. Ensemble, nous travaillerons à développer un réseau de distribution solide et à proposer des solutions de mobilité innovantes et durables».