M-Automotiv tient son premier salon automobile à Casablanca

M-Automotive, nouveau distributeur des marques Renault, Dacia et Alpine, tient depuis le 15 mars, et jusqu’au 6 avril, la première édition de son salon de l’automobile des véhicules neufs et d’occasion multimarques, qui prend ses quartiers au Paradise Club, à Casablanca.

Baptisée M-Auto Expo, cette exposition-vente propose à ses visiteurs de découvrir et acquérir dans des conditions avantageuses l’ensemble des modèles des trois marques françaises, dont les récents modèles hybrides et 100% électriques, en neuf comme en seconde main. Elle propose également un large éventail de modèles d’occasion d’autres marques, et cela chaque jour, jusqu’à 1h00 du matin, weekends compris.