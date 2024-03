Forte présence du Maroc au Salon international de l’agriculture de Paris

Le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki, accompagné de Marc Fesnau, ministre français de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, au Salon international de l’agriculture (SIA) de Paris, le 1er mars 2024.

À l’occasion de cette visite, Mohammed Sadiki et Marc Fesnau ont tenu une réunion de travail bilatérale au cours de laquelle ils se sont réjouis de la qualité des relations de coopération technique franco-marocaines. Les échanges ont porté notamment sur les questions de la sécurité alimentaire dans le contexte du changement climatique, les relations commerciales dans les secteurs agricole et alimentaire ainsi que les perspectives de renforcement de la coopération dans les domaines agricole, forestier et halieutique.

Les deux ministres ont également présidé la cérémonie de signature d’un arrangement administratif de coopération dans le domaine de la formation technique et professionnelle agricole et de l’enseignement supérieur agronomique, vétérinaire et forestier entre la Direction de l’enseignement, de la formation et de la recherche du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts du Maroc et la Direction générale de l’enseignement et de la recherche du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire de la France.

L’arrangement a pour objet de favoriser le développement et la consolidation des échanges et coopérations entre les institutions d’enseignement et de formation professionnelle sous leur tutelle et à leur faciliter les liens avec les autres acteurs du secteur, notamment les acteurs des filières agricoles et agroalimentaires marocaines et françaises. Il s’agit ainsi de promouvoir et de faciliter la mobilité croisée, de promouvoir les partenariats inter-établissements et de développer l’échange d’expertises en matière de formation.

Mohammed Sadiki a également visité le pavillon marocain au SIA. Organisé par l’Agence pour le développement agricole (ADA), le pavillon abrite 30 groupements de coopératives qui ont fait le déplacement à Paris pour exposer une palette riche et diversifiée d’une centaine de produits du terroir provenant des 12 régions du Royaume. Ces groupements représentent 82 coopératives regroupant plus de 1.230 petits agriculteurs, dont 610 femmes rurales (49%). Les produits exposés sont principalement l’argan, le safran, les dattes, les plantes aromatiques et médicinales, les épices, les amandes, etc.

Sous le thème «Maroc, des siècles de saveurs», le pavillon marocain renseigne sur la richesse et les multiples atouts gastronomique et culturels d’un Maroc millénaire. Le tout dans une ambiance orchestrée de manière à faire de la présence du Royaume à ce grand événement un rendez-vous fortement attendu par le public français.

À noter que les producteurs des produits du terroir ont bénéficié de plusieurs programmes d’accompagnement, d’encadrement et de renforcement de capacités pour les préparer à un marché national et international de plus en plus compétitif.

La participation du Maroc au SIA de Paris reflète la forte ascension de l’offre des produits du terroir marocain qui ont bénéficié depuis 2008 d’une stratégie de développement, de l’amont à l’aval, avec un accent particulier sur le développement de la commercialisation dans le cadre de la stratégie Génération Green 2020-2030.

Pour rappel, le SIA de Paris compte pour cette édition plus de 1.050 exposants. Créé en 1964, Il est considéré comme l’un des plus grands rassemblements mondiaux consacrés à l’alimentation et à l’agriculture, regroupant les consommateurs, les décideurs, les opérateurs des chaînes de distribution et les chercheurs en innovation agricole.