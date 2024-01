Agriculture: la production durable, au cœur de la stratégie marocaine, expliquée à une conférence à Berlin

La promotion de la production durable est au cœur des stratégies sectorielles agricole et halieutique instaurées au cours de la dernière décennie, a déclaré le ministre de l’Agriculture, Mohamed Sadiki, à une rencontre internationale à Berlin, qui a pris fin hier, samedi 20 janvier 2024.

Réunissant environ 70 ministres de l’Agriculture, et ayant débuté le 17 janvier 2024, cette conférence a été marquée par la participation des représentants de haut niveau de plus de dix organisations internationales: la FAO, l’OCDE, l’OMC et la Banque mondiale.

Il s’agissait, pour les participants, de formuler une position politique commune sur les sujets traités et d’alimenter le débat international sur les politiques agricoles et alimentaires.

À cette rencontre, Mohamed Sadiki a exposé l’ambition du Maroc en ce qui concerne sa souveraineté, sa sécurité alimentaire, ainsi que la résilience de ses secteurs agricole et halieutique, relaie La Vie Éco.

Selon le ministre, le Maroc a instaurer une approche intégrée qui vise à assurer la disponibilité alimentaire et à promouvoir le développement durable de l’agriculture et de la pêche, en veillant à la protection des ressources naturelles à travers leur utilisation rationnelle.

Pour Mohamed Sadiki, réussir le pari de la promotion de la production durable nécessite des stratégies reposant sur deux leviers principaux, en l’occurrence un financement ciblé et durable et un soutien accru à la recherche et l’innovation du système productif.

Le ministre a aussi expliqué que le Maroc n’a ménagé aucun effort en ce qui concerne l’action climatique et la transformation des systèmes alimentaires à l’international pour atteindre les objectifs du développement durable, afin d’éliminer la pauvreté et la faim.