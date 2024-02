Agriculture: ouverture du Festival de l’amandier à Tafraoute, en présence de Aziz Akhannouch

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et Mohammed Sadiki, ministre de l'Agriculture, lors de l'ouverture du Festival de l’amandier, le 24 février 2024 à Tafraoute.

Le Festival de l’Amandier de Tafraoute se veut un carrefour économique, culturel et artistique, et constitue une véritable locomotive pour le développement de la culture de l’amandier, souligne le ministère de l’Agriculture dans un communiqué.

Cette manifestation a également pour objectif de contribuer à la valorisation du patrimoine de l’Anti-Atlas et à l’amélioration des conditions socio-économiques des populations locales à travers la consolidation des principes de l’économie sociale et solidaire. Il vise également à promouvoir la filière de l’amandier, produit phare labellisé de la zone.

Érigé au cœur de la ville de Tafraoute sur une superficie de 2.000 m2, le festival connaît la participation de plus de 100 exposants des produits du terroir, venus de différentes régions du Maroc ainsi que des professionnels du secteur. Il prévoit d’accueillir plus de 80.000 visiteurs.

Lire aussi : Agriculture: dans l’Oriental, l’amandiculture en plein essor

Pour rappel, la filière de l’amandier joue un rôle social important, représentant environ 27 millions de journées de travail par an. Afin de consolider les acquis et de développer davantage cette filière dans le cadre de la nouvelle stratégie «Génération Green 2020-2030», un nouveau contrat-programme est en cours de conclusion entre le gouvernement et la Fédération interprofessionnelle pour le développement des arbres fruitiers. Les objectifs de ce contrat-programme, fixés à l’horizon 2030, visent à planter des amandiers sur une superficie supplémentaire de 108.000 hectares (Ha).

À noter que la superficie totale occupée par les amandiers au niveau national s’élève à 230.510 Ha au cours de la saison 2022-2023. Les principales zones de production sont principalement concentrées dans les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fès-Meknès et l’Oriental. La production moyenne d’amandes non décortiquées est estimée à environ 146 096 tonnes. Quant à la région, la superficie destinée à la culture de l’amandier y est estimée à plus de 23.431 Ha, notamment dans l’Anti-Atlas, avec une production de 6.900 tonnes/an.