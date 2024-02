Agriculture: à Paris, opération de séduction pour les produits du terroir

Le Maroc prend à nouveau part au Salon international de l’agriculture qui se tient au Parc des expositions de Paris du 24 février au 3 mars 2024. Cette dixième participation du Royaume est organisée par l’Agence pour le développement agricole(ADA) sous la tutelle du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

Comme le rapporte l’hebdomadaire La Vie Éco, cette participation reflète la forte ascension de l’offre des produits du terroir marocain qui ont bénéficié depuis 2008 d’une stratégie taillée de l’amont à l’aval, avec un accent particulier sur le développement de la commercialisation. Ce choix, poursuit la même source, est fortement propulsé depuis l’avènement de la stratégie Génération Green 2020-2030.

A Paris, pas moins de 30 groupements ont fait le déplacement pour y exposer une palette riche et diversifiée d’une centaine de produits du terroir marocain, provenant des 12 régions du Royaume. Ces groupements représentent 82 coopératives regroupant plus de 1230 petits agriculteurs dont 610 femmes rurales (soit 49%). Les produits exposés varient entre l’Aragne, le safran, les dattes, les plantes aromatiques et médicinales, les épices…etc.

Les producteurs des produits du terroir, ont bénéficié de plusieurs programmes d’accompagnement, d’encadrement et de renforcement de capacités pour les apprêter à un marché national et international de plus en plus compétitif.

En marge du Salon, un dispositif marketing et commercial a été mis en place par l’ADA afin «de multicanaliser l’accès aux marchés et ce, moyennant d’importants accords signés entre le Département de l’Agriculture et les enseignes de la grande distribution (GMS), la commercialisation en ligne, la mise en place de kiosques coopératifs ainsi que diverses actions de communication ciblées».