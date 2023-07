Produits du terroir: la Maison des noix inaugurée à Taroudant

La Maison des noix a ouvert ses portes, mardi 18 juillet, dans la commune Ahl Tifnoute relevant de la province de Taroudant. «En mettant en place un espace de transformation et de commercialisation moderne, ce projet vise à augmenter la valeur ajoutée des produits à base de noix, permettant ainsi aux agriculteurs et aux coopératives de tirer profit de leurs productions de manière plus rentable», a indiqué dans une déclaration pour Le360 Abderrahim Blouqat, président du département social de la province de Taroudant.

Le responsable a également expliqué que ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), qui y a alloué la somme de 1,15 million de dirhams, ainsi que de l’Agence de développement social (ADS), qui a contribué à hauteur de 350.000 dirhams.

La commune Ahl Tifnoute a également apporté sa part en fournissant une contribution de 350.000 dirhams, tandis que la coopérative Karkaâ Tafnout a offert un bien immobilier en plus d’un apport financier de 50.000 dirhams.

Bâtie sur une superficie de 350 mètres carrés, la Maison des noix est la première structure du genre dans la région de Souss-Massa, a poursuivi Abderrahim Blouqat. Les travaux ont également concerné l’aménagement de son espace extérieur ainsi que l’équipement nécessaire pour son fonctionnement.

Augmenter la production

Rachid Aït Hamech, président de la coopérative Karkaâ Tafnout, a estimé que l’ouverture de la Maison des noix aura un impact positif sur le développement rural et encouragera les agriculteurs à produire régulièrement des produits à base de noix. L’initiative jouera également un rôle crucial dans l’augmentation de la valeur de ces produits sur le marché.

À noter que l’inauguration de la Maison des noix s’inscrit dans le cadre des célébrations de la Fête du Trône. Parmi les autres projets annoncés figurent le développement d’une route reliant la route provinciale 17/37 au douar Izaken ainsi que la construction de Dar Al-Talib Wa Taliba.