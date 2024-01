Randonnées, souks, produits du terroir... Comment Taliouine capitalise sur ses atouts pour attirer de plus en plus de touristes

Le secteur touristique de Taliouine renoue avec la croissance. L’hiver a insufflé une nouvelle vie dans cette région, attirant un nombre considérable de voyageurs en provenance des contrées les plus lointaines. Les réservations d’hôtels connaissent une hausse significative, comme le confirme Abdelhamid Ba Sidi dans une déclaration pour Le360.

«La hausse des nuitées touristiques dans la région est un indicateur clair du dynamisme croissant du secteur. Cette augmentation n’est pas fortuite. Taliouine et ses environs regorgent de trésors: le safran mondialement réputé, mais aussi l’argan, les amandes et l’huile d’olive. Les touristes européens, notamment d’Allemagne, de Grande-Bretagne, de France, d’Espagne, d’Italie et de Belgique, ainsi que ceux d’Amérique du Nord et du monde arabe, sont attirés par cette riche palette de produits locaux et l’authenticité culturelle de la région», explique l’acteur associatif.

Abdelhamid Ba Sidi souligne l’impact positif de ce bouillonnement touristique sur la vie locale: «Cette hausse des arrivées a un effet positif sur la population locale en termes de création d’emplois, que ce soit au niveau des établissements hôteliers ou dans d’autres infrastructures touristiques.»

En parallèle, la région mise sur une approche de tourisme solidaire. «Ce qui distingue ces régions, c’est leur engagement envers le tourisme solidaire, avec des professionnels qui organisent des excursions au profit des touristes pour que ces derniers puissent découvrir les richesses naturelles des sites se trouvant à Taliouine, mais aussi aux alentours, ainsi que les rituels, les coutumes et les traditions de la population locale», poursuit notre interlocuteur.

Les retours des touristes interrogés par Le360 sont unanimes: Taliouine est une destination incontournable à visiter. Louant la beauté de ses paysages, la générosité de ses habitants et la qualité de ses infrastructures touristiques, ils confirment que «la région se positionne une destination privilégiée pour les amateurs de randonnées en montagne et de découvertes culturelles».