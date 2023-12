Taza accueille la 7ème Foire régionale des produits du terroir

La Foire régionale des produits du terroir de Taza vise à renforcer le soutien aux organisations professionnelles agricoles (OPA) en créant un espace dédié à la promotion et à la commercialisation de leurs produits, ainsi qu’à la communication directe avec les consommateurs.

Le thème de cette édition, organisée en partenariat avec le Conseil de la région Fès-Meknès conformément aux orientations de la stratégie «Génération Green 2020-2030», met l’accent sur la qualité des produits du terroir agricole en vue d’assurer la compétitivité dans le marketing digital, considéré comme un canal moderne et essentiel pour la promotion des produits agricoles locaux.

Le programme de cette manifestation inclut des activités de sensibilisation et une journée d’étude abordant divers sujets liés à la qualité et au marketing digital, avec des témoignages d’OPA sur leurs expériences par rapport aux labels de qualité.

La foire propose également des ateliers de formation couvrant différents sujets liés à des aspects tels que les principes du e-commerce, la conception d’une identité visuelle, la création et la gestion de sites web et de pages électroniques commerciales. Des activités artistiques et de divertissement sont également au rendez-vous.

La foire, s’étendant sur une superficie de 1.200 m2, comprend 58 stands, dont 48 dédiés aux OPA pour l’exposition de leurs produits, ainsi que des stands institutionnels et des entreprises du secteur agricole, notamment des startups spécialisées dans le marketing digital.

Cette plateforme offre l’opportunité aux participants d’échanger des informations, d’exploiter des mécanismes innovants de marketing à l’ère de la digitalisation et de saisir les multiples opportunités qu’elle propose.

Le président de la Chambre d’agriculture de la région Fès-Meknès, Mustafa Messiouri, a déclaré que cette foire vise à offrir un espace aux acteurs et coopératives agricoles pour exposer et commercialiser leurs produits et rencontrer de nouveaux clients, ajoutant que cette édition est marquée par l’organisation d’ateliers sur les thèmes du financement des agriculteurs et du conseil agricole, avec la participation de coopératives certifiées par l’Office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) afin de leur permettre d’acquérir de l’expérience en vue de les qualifier pour leur certification par l’ONSSA.