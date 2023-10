Les produits de terroir mis à l’honneur à la onzième édition du «Village solidaire» à Madagh

En marge de la 18ème Rencontre mondiale du soufisme à Madagh, le Village solidaire a ouvert ses portes le 26 septembre dernier sous le thème: «Innovation sociale et Made in Morocco: excellence, créativité et impact socio-économique».

Ce salon permet aux coopératives de la région de présenter et commercialiser leurs produits auprès des visiteurs. On y trouve, entre autres, des huiles cosmétiques, différentes variétés de dattes, diverses sortes de miels ou encore des habits traditionnels.

Ali Elmrouh, membre du comité d’organisation de cet événement, a souligné, dans une déclaration au 360, que cette édition vise à mettre en avant la production locale et le «Made in Morocco», et à célébrer la richesse de la production marocaine, capable aujourd’hui de se positionner sur le marché international.

Des ateliers de formation ont ainsi été organisés au profit des coopératives pour leur permettre d’améliorer leurs performances dans la gestion et la commercialisation de leur production sur le marché national, mais également à l’export.

«Nous avons organisé plusieurs ateliers et conférences pour donner espoir aux coopératives nationales, leur prouver qu’elles sont capables d’exporter leur produit et de se positionner sur le marché international», a conclu Ali Elmrouh.