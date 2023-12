Automobile: démarrage de la commercialisation de la voiture de la marque marocaine Neo

Ryad Mezzour, ministre de l'Industrie et du Commerce, et Nassim Belkhayat, PDG de Neo Motors, lors du lancement de la commercialisation de la voiture de le marque marocaine, le 1er décembre 2023, à Aïn Aouda.

Le 15 mai dernier, au Palais royal de Rabat, le roi Mohammed VI avait présidé la cérémonie de présentation du modèle de la voiture du premier constructeur marocain Neo. Un peu plus de six mois plus tard, ce dernier a officiellement démarré la commercialisation de son véhicule, via une cérémonie organisée, ce vendredi 1er décembre, à son siège à Aïn Aouda, et au cours de laquelle les premiers modèles produits ont été remis à leurs propriétaires.

«Il s’agit d’une première étape. Je suis fier de contribuer au renforcement du label « Made in Morocco » et de faire partie de cette belle plateforme automobile marocaine compétitive», à déclaré Nassim Belkhayat, PDG de Neo Motors, qui a profité de l’événement pour annoncer le lancement des travaux d’extension de l’usine, afin d’en accroître la capacité de production et développer à terme de nouveaux modèles.

«Nous célébrons avec fierté la livraison des premiers véhicules de la marque marocaine Neo. Ce projet s’inscrit dans la lignée des Directives Royales visant à orienter le secteur privé vers des investissements productifs, notamment dans les secteurs de pointe, et à stimuler l’émergence d’une nouvelle génération d’entreprises au Maroc. Cela témoigne également de la confiance que nous portons dans les compétences marocaines et notre volonté de les accompagner pour en faire des modèles de réussite», a déclaré à cette occasion Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, présent lors de la cérémonie.

L’événement a connu la signature d’une convention entre Neo Motors, le ministère de l’Industrie et du Commerce et l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), dont l’objet est d’accompagner l’évolution et le développement en compétences du constructeur via la formation de ressources humaines qualifiées et en adéquation avec ses besoins.

Le ministre de l'Industrie et du commerce Ryad Mezzour et Nassim Belkhayat PDG de Neo Motors, lors du lancement de la commercialisation de la voiture NEO, ce 1er décembre 2023 au siège social du constructeur marocain à Ain Aouda.

Des accords ont été également signés entre le constructeur et le Crédit agricole du Maroc (CAM), SOFAC, Maghrebail et Maroc Leasing, en vertu desquels la banque et les sociétés de financement précitées proposeront des conditions préférentielles aux futurs acheteurs des véhicules de la marque Neo. Dans le même ordre d’idées, Néo Motors a conclu un partenariat avec le réseau d’entretien rapide Speedy Maroc, qui proposera des services d’entretien de proximité conformes aux normes du constructeur.