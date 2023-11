Batteries pour VE: le canadien SRG s’allie au chinois C-ONE pour produire des anodes à base de graphite au Maroc

SRG Mining intègre l’écosystème des gigafactories au Maroc. Dans un communiqué publié mercredi 29 novembre, la compagnie minière canadienne annonce un partenariat avec le chinois Carbon ONE New Energy Group (C-ONE) pour la construction au Maroc d’une usine de production de matériaux actifs d’anode (AAM) à base de graphite, des composants essentiels dans la fabrication de batteries pour véhicules électriques.

Les AAM sont des conducteurs métalliques permettant à un courant électrique continu de passer dans les liquides et les gaz liquéfiés. Ils sont généralement fabriqués à partir de matériaux à base de carbone, principalement le graphite, en raison de sa conductivité électrique élevée, de son faible coût et de sa structure stable.

Profiter des avantages des accords de libre-échange du Maroc

En vertu de ce partenariat, C-ONE, fondée en 2022 par Yue Min, cofondateur de BTR New Material Group, la plus grande entreprise de matériaux pour anodes au monde, s’engage à investir 12,7 millions de dollars dans SRG dans le cadre du développement de ce complexe industriel.

Concrètement, SRG prévoit d’acheminer la production issue de son projet Lola, en Guinée, dont les réserves sont estimées à 41 millions de tonnes, vers le Maroc et la transformer en anodes, pour approvisionner les marchés européen et nord-américain des batteries lithium-ion et des piles à combustible.

100.000 tonnes de graphite transformé par an

D’ailleurs, les deux partenaires justifient le choix du Maroc par sa «position stratégique» et sa «proximité» avec l’usine guinéenne. Ils souhaitent aussi profiter des avantages des accords de libre-échange que le Royaume a signés avec les États-Unis et l’Union européenne.

«Nous sommes convaincus que SRG et C-ONE feront progresser rapidement le développement du projet de graphite Lola et accéléreront le développement d’une installation industrielle à grande échelle pour produire 100.000 tonnes par an de graphite enrobé, sphéroïdal et purifié au Maroc», a déclaré Matthieu Bos, PDG de SRG.

«C-ONE possède l’expérience nécessaire pour nous aider à devenir un producteur d’anodes entièrement intégré en dehors de la Chine, créant ainsi de la valeur pour les parties prenantes de SRG en Guinée, ainsi que pour nos actionnaires internationaux», a-t-il ajouté.