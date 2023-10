Batteries pour VE: le canadien Elcora s’allie au marocain Mincape pour produire du manganèse au Maroc

Elcora Advanced Materials pose un nouveau jalon dans son programme de production de manganèse au Maroc. Dans un communiqué publié jeudi 19 octobre, la compagnie minière canadienne annonce la création d’une coentreprise avec le bureau d’ingénierie marocain Mincape, spécialisé dans l’exploration minérale, l’exploitation minière et le traitement des minerais, pour développer des exploitations minières de manganèse au Maroc et en Afrique de l’Ouest.

A travers cette joint-venture, les deux partenaires souhaitent se positionner sur le marché mondial des batteries pour véhicules électriques (VE) en misant sur le manganèse, minerai essentiel dans la fabrication de ces batteries, notamment dans l’amélioration de leurs capacités de stockage et de leurs performances. «L’objectif principal du partenariat est de répondre à la demande croissante de manganèse de l’industrie des batteries pour véhicules électriques, en contribuant à la production de véhicules électriques plus propres et plus efficaces», indique Elcora.

Développer les gisements de manganèse actuels et nouveaux au Maroc

Selon la compagnie minière canadienne, ce partenariat s’appuiera sur sa vaste expérience «en matière de métaux pour batteries, de logistique et d’accès au marché mondial» et sur «l’expertise approfondie de Mincape en matière de géologie, de recherche, de développement durable des ressources et de technologies minières avancées».

Concrètement, Elcora et Mincape vont identifier et développer les gisements de manganèse actuels et nouveaux au Maroc et en Afrique de l’Ouest, et s’appuyer sur leur réseau international pour distribuer ce minerai aux fabricants mondiaux de batteries pour VE.

Les deux partenaires prévoient aussi d’investir dans la recherche et développement (R&D) et des technologies de pointe, pour améliorer le traitement du manganèse, optimiser son utilisation dans les batteries, et limiter les dégâts environnementaux. Et outre le volet production, le projet stimulera «la croissance économique dans la région (Maroc et Afrique de l’Ouest) en créant des emplois et en favorisant le développement des compétences locales», souligne Elcora.

Rappelons qu’Elcora gère la licence de production de manganèse dans la concession minière d’Atlas Fox Deposit (16km²), dans la région de Béni Mellal-Khénifra, d’une capacité de production mensuelle d’environ 2.500 tonnes, et une licence dans une autre concession de 16km² dans le Royaume.

Dans un communiqué publié le 23 août dernier, l’entreprise avait annoncé le démarrage de l’extraction et de la livraison de manganèse au Maroc, à travers sa filiale marocaine Ermazon.