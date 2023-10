Cuivre et or: Royal Road Minerals annonce un accord pour l’acquisition du marocain Izughar Resources

Royal Road Minerals, cotée à la Bourse de Toronto, compte investir dans l’exploitation minière au Maroc. Dans un communiqué publié mardi 17 octobre, la société britannique annonce avoir conclu, à travers sa filiale Royal Road Arabia (RRA), un contrat d’option d’achat pour l’acquisition de 100% du capital de la société marocaine Izughar Resources pour près de 3,4 millions de dollars.

Concrètement, RRA cible le projet Alouana contenant des gisements de cuivre et d’or, développé par Izughar. Le site couvre une zone d’environ 680 km², située dans les provinces de Taourirt et Guercif, dans l’est du Royaume, englobant les licences d’exploration détenues à 100% par la société marocaine. «L’exploitation minière à petite échelle a commencé dans les zones de licence d’Alouana au début du siècle dernier et quelque 35 petites exploitations de cuivre, d’or et d’argent ont été identifiées», précise Royal Road.

Créé en juin dernier, RRA est une coentreprise saoudienne détenue à parts égales par Royal Road et le groupe saoudien MSB Holdings Limited (MSB) pour explorer, acquérir et développer du cuivre, de l’or et d’autres métaux, notamment en Arabie saoudite et au Maroc.

Selon Royal Road, les paiements seront échelonnés en fonction de la réalisation d’objectifs liés à l’exploration et au développement de la mine. Une fois ces objectifs atteints, Izughar conservera 10% des parts du projet.

Démarrage en 2024

«Alouana est un système d’auréoles thermiques de cuivre et d’or très typique, formé au-dessus et à côté d’une intrusion granitique. Ce type de gisement abrite certaines des plus grandes ressources mondiales de cuivre et d’or et constitue une cible d’intérêt majeur», déclare Tim Coughin, PDG de Royal Road, cité dans le communiqué.

Dans un entretien au média spécialisé Mining.com, M. Coughin indique «le Maroc possède une excellente géologie pour les gisements de cuivre et dispose d’une juridiction favorable à l’exploitation minière», et le pays «vise à tripler le chiffre d’affaires de cette industrie d’ici 2035». Et d’ajouter: «Nos partenaires MSB sont impliqués dans la construction et d’autres projets au Maroc. Il est donc logique que nous travaillions ensemble.»

RRA prévoit de débourser 150.000 dollars pour réaliser davantage d’échantillonnages, ainsi que des mesures magnétiques et radiométriques au sol, afin de débuter les opérations de forage en 2024. «L’accent sera mis dans un premier temps sur le forage pour tester la teneur et le volume», souligne Royal Road.