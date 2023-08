Mines: le Canadien Elcora démarre l’extraction et la livraison de manganèse marocain

Cinq mois après avoir obtenu sa licence de production de manganèse au Maroc, le canadien Elcora Advanced Materials passe à la vitesse supérieure. Dans un communiqué publié le mercredi 23 août, la compagnie annonce le début de l’extraction et de la livraison de ce minerai, à travers sa filiale marocaine Ermazon.

Cette phase permettra à sa filiale de répondre à de nouvelles commandes et d’élargir son activité minière à de nouveaux sites. «Nous sommes ravis d’annoncer l’entrée réussie d’Ermazon dans le secteur de l’extraction du minerai de manganèse. Cette réussite souligne notre engagement à fournir des produits de haute qualité à nos clients et à étendre notre présence sur le marché mondial», s’est réjoui Troy Grand, PDG d’Elcora, cité dans le communiqué.

L’entreprise s’engage également «à exploiter le potentiel de ces sites tout en respectant les normes environnementales et sociales les plus strictes», et «à répondre aux demandes croissantes du marché tout en respectant les normes industrielles les plus élevées».

Pour rappel, la minière canadienne avait annoncé le 6 juillet dernier, la réception de deux nouvelles commandes de 1.500 tonnes de minerai de manganèse d’une teneur de 37%.

Depuis mars 2023, Elcora, à travers sa filiale Ermazon, a obtenu une licence de production de manganèse dans la concession minière d’Atlas Fox Deposit, dans la région de Béni Mellal-Khénifra, étendue sur 16 km2 et d’une capacité de production mensuelle d’environ 2.500 tonnes. La compagnie dispose d’une autre concession de manganèse d’une superficie de 16km2 dans le Royaume.

Le lancement de la production de ce minerai, essentiel à la fabrication de batteries pour véhicules électriques, devrait permettre au Maroc d’attirer de nouveaux investisseurs et de consolider son écosystème de production de matériaux exploités dans la «mobilité verte».