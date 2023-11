Smeia-BMW, transporteur officiel de la 20ème édition du Festival international du film de Marrakech

Dans un communiqué diffusé ce jeudi 23 novembre, Smeia, importateur exclusif de la marque BMW, indique qu’elle accompagnera, en tant que transporteur officiel, la 20ème édition du Festival international du film de Marrakech (FIFM), qui se déroule du 24 novembre au 2 décembre.

Depuis 2015, Smeia-BMW a eu le privilège de transporter des icônes du cinéma telles que Robert De Niro, Martin Scorsese, Tilda Swinton, Bill Murray, Isabelle Adjani, James Gray, Michael Douglas et bien d’autres personnalités prestigieuses du monde du 7ème art invitées par le FIFM. Lors de chaque édition du festival, les modèles BMW mis à disposition pour transporter les stars de cinéma ont ajouté une touche de sophistication et ont sublimé les instants de l’événement marrakchi.

À l’international, la marque BMW est fortement impliquée dans le monde du cinéma à travers l’accompagnement de différents événements prestigieux, dont le Festival de Cannes, ou par le biais des nombreuses collaborations avec les productions hollywoodiennes.

Au fil des années, les voitures BMW ont ainsi participé à plusieurs films et documentaires, contribuant ainsi à la notoriété mondiale de la marque. Les fréquentes apparitions des BMW Série 7 et Série 5 dans les films d’espionnage de la saga James Bond sont inoubliables, tout comme les performances toujours impressionnantes des modèles BMW M dans la franchise Mission: Impossible. Au total, les voitures BMW ont fait leur apparition plus de 30.000 fois sur le grand écran.

BMW i5: la star des berlines, sur le tapis rouge

La toute nouvelle BMW i5, variante 100% électrique de la nouvelle Série 5, modèle emblématique de BMW, sera également sous les feux des projecteurs.

En tant que pionnier de la mobilité électrique, BMW continue de faire avancer la révolution électrique avec ce nouveau modèle élégant et sophistiqué, promettant une expérience de conduite avant-gardiste dans un écrin luxueux. Côté performance, la BMW i5 assure une autonomie électrique allant jusqu’à 582 km, des performances électrisantes et des équipements technologiques «up to date».

Smeia a choisi de révéler en avant-première la toute nouvelle BMW i5, le fleuron technologique de la marque à hélice bavaroise durant le FIFM, tout en rendant un vibrant hommage au patrimoine culturel de la ville à travers la présentation d’un concept unique vêtu de ses couleurs.

BMW, une connexion profonde avec Marrakech

En guise d’hommage à la richesse culturelle de Marrakech, Smeia-BMW célèbre cette ville aux mille facettes en habillant sa nouvelle berline, la BMW Série 5, d’une couleur rouge captivante qui renvoie aux teintes vibrantes de la ville ocre. Le concept «The 5 Red Series in the Red City» met ainsi en avant le design avant-gardiste de BMW dans un écrin rouge chaleureux et captivant. Tout au long de la durée du festival, la ville de Marrakech verra défiler dans ses ruelles et devant ses monuments historiques ce cortège saisissant.

En dévoilant le «The 5 Red Series in the Red City», Smeia-BMW offre aux participants du festival et aux amoureux du septième art une occasion exclusive de découvrir la nouvelle BMW Série 5 dans une mise en scène artistique singulière: un vibrant hommage au 7ème art.