Automobile: Smeia lance la nouvelle BMW XM sur le marché marocain

L’année 2022 a été marquée par la célébration des 50 ans de BMW M, la division performance de la marque BMW. C’est dans ce cadre que s’inscrit le lancement par BMW M de son tout premier modèle haute performance doté d’un système de propulsion électrifié: le BMW XM.

Basé sur un système hybride rechargeable composé d’un moteur essence V8 et d’un moteur électrique exceptionnellement puissant, il procure à la BMW XM des prouesses dynamiques captivantes. Aujourd’hui, Smeia lance sur le marché marocain ce modèle d’exception, combinant luxe et performance dans un écrin somptueux.

Point culminant de l’offensive des modèles de la marque, la BMW XM est également la première BMW M exclusive depuis la BMW M1. Les détails précis du design extérieur du SAV haute performance (Sport Activity Vehicle) rappellent la légendaire voiture de sport à moteur central.

Un système de propulsion M Hybrid pour une conduite sans émissions locales.

Le groupe motopropulseur M Hybrid de la BMW XM fournit une puissance totale de 653 ch (480 kW), générée par la combinaison du moteur à combustion d’une puissance maximale de 489 ch (360 kW) et de la motorisation électrique d’une puissance maximale de 197 ch (145 kW). Il est soutenu par un nouveau moteur V8 à haut régime, doté de la technologie de pointe M TwinPower Turbo.

Le moteur de 4,4 litres est doté d’un collecteur d’échappement transversal et d’un dispositif de séparation d’huile optimisé. Le moteur huit cylindres est assisté dans sa tâche par un moteur électrique intégré à la transmission M à huit rapports. La puissance de propulsion du moteur est immédiatement disponible lors des démarrages et répond sans hésitation à chaque pression sur l’accélérateur.

Lire aussi : Smeia dévoile les nouveaux modèles du segment luxe de BMW

Le système de propulsion M Hybrid produit un couple global maximal de 800 Nm (moteur pouvant atteindre 650 Nm combiné à un moteur électrique développant jusqu’à 280 Nm). Une étape de pré- démultiplication porte le couple maximal effectif du moteur électrique à 450 Nm à l’entrée de la transmission.

Un design distinctif qui exprime la prestance et la performance.

Le design extérieur de la BMW XM est une déclaration d’exclusivité, de prestance et de performance. Les proportions d’un SAV moderne, des lignes puissantes, une silhouette étirée de manière dynamique, des éléments de design typiques de la marque M, une interprétation retravaillée de l’aspect frontal créé pour les modèles du segment de luxe de BMW, et une multitude d’accents distinctifs, confèrent au XM une aura singulièrement extravertie.

Des projecteurs divisés en deux unités distinctes, une calandre BMW avec un cerclage de couleur or et un éclairage continu du contour, ainsi que de grandes prises d’air sont les caractéristiques de la partie avant. Sur le côté, une bande d’accentuation de couleur or rappelle la bande noire qui longe la carrosserie de la BMW M1. D’autres clins d’œil au passé se retrouvent sous la forme des logos BMW gravés sur la lunette arrière plate et la structure à lamelles des feux arrière sculptés. Montées en 23 pouces de série sur la gamme, les jantes M en alliage léger présentent également un design très distinctif.

Habitacle: cockpit axé sur le conducteur, luxueux M Lounge à l’arrière.

Le style expressif du design extérieur se retrouve à l’intérieur de la BMW XM. Le cockpit et les sièges avant sont entièrement conçus pour une expérience de conduite active. Des sièges M multifonctions, des repose-genoux, un volant M en cuir spécifique au modèle ainsi que des affichages spécifiques M pour le BMW Curved Display et l’Affichage Tête Haute, font partie de l’équipement de série.

Lire aussi : Automobile: Smeia fête ses 25 ans de partenariat avec BMW, 41.146 véhicules vendus au Maroc depuis 1998

Une généreuse sensation d’espace, des matériaux de haute qualité et un design extravagant transforment l’arrière de la BMW XM en un salon M Lounge très exclusif. Les dossiers chauffants qui s’étendent jusque sur les côtés du compartiment arrière et les coussins spécialement conçus offrent aux passagers des niveaux de confort luxueux. Le pavillon de toit sculptural est tout à fait unique avec sa structure prismatique tridimensionnelle et ses 100 LED pour l’éclairage. Un choix entre quatre selleries différentes permettra de personnaliser l’intérieur, ainsi qu’un nouveau cuir Vintage pour les sections supérieures du tableau de bord et des panneaux de porte.

Des équipements d’info-divertissement à la pointe de la technologie

La BMW XM est équipée de série du BMW Live Cockpit Navigation Pro, qui apporte une version spécifique de l’expérience multisensorielle de dernière génération BMW iDrive. Basé sur le BMW OS 8.0, il comprend le BMW Curved Display formé par un combiné de 12,3 pouces et un écran de contrôle central d’une diagonale d’écran de 14,9 pouces. Grâce au nouveau groupement d’écrans et aux capacités toujours plus étendues du BMW Intelligent Personal Assistant, le nouveau BMW iDrive a été délibérément orienté vers l’utilisation tactile, la commande gestuelle, ainsi que la commande vocale.

L’Affichage Tête Haute et la commande gestuelle BMW viennent s’ajouter à l’iDrive Controller et aux boutons multifonctions du volant dans l’équipement de série. Le système de navigation BMW Maps basé sur le cloud est une autre caractéristique du BMW Live Cockpit Navigation Pro. L’intégration pour smartphones (Apple CarPlay et Android AutoTM) est également disponible pour assurer une connectivité pointue et intuitive au conducteur.