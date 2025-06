La marque chinoise Soueast Motor fait son entrée dans le marché marocain, représentée par M-Automotiv

M-Automotiv, leader de la distribution automobile au Maroc, franchit une nouvelle étape stratégique avec l’annonce d’un partenariat exclusif avec la marque chinoise Soueast Motor. Cette alliance marque l’entrée officielle de Soueast sur le marché marocain, renforçant ainsi la vision de M-Automotiv d’établir un écosystème automobile innovant et technologique adapté aux besoins d’une nouvelle génération de conducteurs.

Avec une vision centrée sur la qualité, le design audacieux et l’innovation accessible, Soueast ambitionne de redéfinir l’expérience automobile au Maroc. Née d’une coentreprise entre China Motor Corporation, Fujian Motor Industry Group et Mitsubishi Motors, la marque puise son identité dans l’histoire industrielle de Fuzhou, grande ville du sud-est de la Chine et berceau de l’un des plus anciens ports de commerce du pays. Forte de plus de 1,6 million de véhicules vendus dans le monde et d’une présence dans 18 pays, Soueast s’impose comme l’un des acteurs les plus prometteurs de la scène automobile mondiale. Son arrivée sur le marché marocain confirme sa volonté d’accélérer son développement à l’international en s’adossant à des partenaires solides et visionnaires.

«Ce partenariat avec Soueast Motor s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de croissance. Nous sommes fiers de représenter une marque qui partage nos valeurs: innovation utile, exigence de qualité et écoute du marché», déclare Souhail Houmaini, directeur général de M-Automotiv. «Avec Soueast, nous affirmons une nouvelle fois notre ambition d’être l’entreprise la plus proche des attentes des automobilistes marocains», ajoute-t-il.

«L’arrivée de Soueast au Maroc, aux côtés de M-Automotiv, est une étape stratégique dans notre expansion. Le marché marocain est dynamique et fortement tourné vers l’innovation. Nous sommes convaincus que notre gamme rencontrera un véritable écho auprès des conducteurs marocains à la recherche d’un style affirmé, d’une technologie utile et d’une expérience connectée», souligne Andy Yuan, vice-président de Soueast International.

À l’occasion de son lancement officiel, Soueast présente une gamme inédite de SUV conçus pour répondre aux besoins d’un public moderne et exigeant. Le modèle S06, SUV du segment C, combine design affirmé, motorisations hybrides rechargeables allant jusqu’à 360 chevaux et une autonomie pouvant atteindre 1.300 km. Le S07, SUV familial intelligent de 7 places, séduit par son habitacle modulable, son efficacité énergétique et son arsenal technologique incluant l’ADAS de niveau 2 et la vision panoramique. Le S09, modèle haut de gamme du segment D, mise sur la puissance, le raffinement intérieur et une dotation technologique de dernière génération pour séduire les amateurs de conduite haut de gamme. Ces véhicules ont été pensés pour offrir un équilibre entre confort, sécurité, modularité et plaisir de conduite.

En plus de son design et de sa technologie, Soueast se démarque par un engagement qualité sans précédent: tous ses modèles bénéficient d’une garantie constructeur moteur de 10 ans ou 1.000.000 kilomètres. Une première sur le marché marocain, qui témoigne de la robustesse des véhicules proposés et de la confiance que la marque accorde à ses produits. «La qualité est au cœur de notre engagement. Cette garantie inégalée sur le marché témoigne de la robustesse et de l’engagement qualité de Soueast Motor», déclare Souhail Houmaini.

Pour M-Automotiv, ce partenariat s’inscrit dans une stratégie globale d’expansion et de diversification intelligente. Depuis sa création en juin 2023, le groupe s’est imposé comme un acteur structurant du secteur automobile marocain. Fort de 16 points de vente répartis à travers le Royaume et d’une équipe de plus de 600 collaborateurs, M-Automotiv commercialise aujourd’hui les marques Renault, Dacia, Alpine, ainsi qu’une large gamme de véhicules d’occasion et des services après-vente reconnus. Après avoir noué un partenariat avec JAC Motors en 2024, l’intégration de Soueast vient renforcer son portefeuille multimarques avec une offre innovante et différenciante.