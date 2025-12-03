KGM et M-AUTOMOTIV: une nouvelle ère de mobilité s’ouvre au Maroc

KGM nous vient tout droit de la République de Corée et s’appuie sur un solide patrimoine industriel ainsi qu’une longue expérience dans la conception de véhicules robustes et durables. Son intégration au KG Group en 2022, suivie de son rebranding en 2023, a insufflé une nouvelle dynamique à la marque, désormais porteuse d’une vision de la mobilité plus technologique, plus durable et parfaitement alignée avec les attentes des conducteurs d’aujourd’hui.

Cette transition se traduit notamment par une montée en puissance de l’électrification, de l’hybride et des technologies de pointe, incarnée par des modèles tels que le Torres EVX, SUV 100% électrique offrant plus de 460 km d’autonomie (WLTP).

KGM affirme également une identité stylistique forte avec des modèles comme le Torres, le Tivoli ou le Rexton, qui associent caractère, confort et modernité. La marque place l’accessibilité et la fiabilité au cœur de son approche, en développant des véhicules robustes, bien équipés et adaptés aux besoins concrets des conducteurs marocains.

Le slogan de l’entreprise «Enjoy with confidence» reflète parfaitement cette philosophie: offrir un plaisir de conduite authentique en misant sur la confiance, que ce soit dans la qualité de fabrication, dans la sécurité, dans la technologie ou dans la durabilité.

L’arrivée de KGM au Maroc s’inscrit dans la continuité d’une histoire déjà bien ancrée. La marque, lancée en 1995 sous le nom SsangYong, jouissait déjà d’une notoriété auprès des automobilistes. Le retour de KGM marque donc à la fois la renaissance d’un constructeur coréen de prestige et le prolongement d’un engagement fort auprès des clients marocains. Grâce à la nouvelle dynamique portée par KG Mobility, la marque modernise son image tout en capitalisant sur la confiance déjà établie sur le marché.

Pour accompagner ce retour, KGM s’appuie sur trois premiers points de vente situés à Rabat et Casablanca, afin d’offrir proximité, disponibilité et un accueil conforme aux standards internationaux de la marque. Les showrooms inauguraux se trouvent à Rabat (Boulevard Hassan II) et à Casablanca (Lissasfa et Bandoeng).

Souhail Houmaini, directeur général de M-AUTOMOTIV, souligne l’envergure de cette étape: «Le lancement de KGM au Maroc symbolise l’ouverture d’un nouveau chapitre dans notre vision de la mobilité. Avec des modèles performants, robustes et élégants, KGM répond parfaitement aux attentes des automobilistes marocains en quête de confiance, de technologie et de plaisir de conduite. À travers cette introduction, nous confirmons notre engagement à proposer des marques à fort potentiel, capables de transformer le paysage automobile marocain. KGM est une marque ambitieuse, fidèle à l’esprit d’innovation coréen et résolument tournée vers l’avenir.»

Une gamme complète dès le lancement

KGM déploie au Maroc une offre couvrant les principaux segments du marché, allant du SUV urbain au pick-up, en passant par le SUV premium et le 100% électrique. Le Torres ICE, SUV familial polyvalent, combine puissance et confort grâce à son moteur 1.5L turbo de 163 chevaux et 280 Nm de couple. Son habitacle moderne, doté d’un écran central 12,3 pouces et d’une connectivité complète (Apple CarPlay, Android Auto), se distingue par ses finitions soignées et son toit ouvrant qui inonde l’espace de lumière naturelle.

Le Torres EVX, SUV 100% électrique, se démarque par une motorisation de 152,2 kW (207 ch) et une autonomie WLTP de 462 km. Moderne et raffiné, il est équipé d’un double écran 12,3 pouces, de nombreuses aides à la conduite et d’un coffre modulable atteignant 1.662 litres, offrant une expérience de conduite silencieuse, fluide et hautement technologique.

Le Tivoli s’impose comme un SUV compact idéal pour la ville. Son moteur essence 1.5L turbo (163 chevaux, 280 Nm) assure dynamisme et efficacité, tandis que son intérieur fonctionnel et modulable répond parfaitement aux besoins d’une clientèle urbaine active.

Le Rexton, SUV haut de gamme, se distingue sur un marché où les motorisations diesel se raréfient. Avec un moteur diesel 2.2L développant 202 chevaux et 441 Nm de couple, il offre une conduite endurante et parfaitement adaptée aux longues distances. Sa boîte automatique à 8 rapports, sa transmission 4x4 intelligente et son habitacle premium (cuir, sièges chauffants et ventilés, grand écran tactile, toit ouvrant panoramique) en font un véhicule spacieux, élégant et conçu pour le confort de toute la famille.

Enfin, le Musso Grand complète la gamme avec une proposition robuste et polyvalente. Ce pick-up animé par un moteur diesel 2.2L de 202 chevaux, disponible en 4x2 ou 4x4, est pensé pour répondre aussi bien aux besoins professionnels qu’aux usages de loisirs. Sa cabine double spacieuse, ses aides à la conduite et son plateau arrière renforcé en font un partenaire fiable et performant au quotidien.

L’ADN: robustesse, design et innovation

Entre héritage coréen et innovation technologique, KGM construit sa singularité autour d’une exigence qualité élevée et d’une vision moderne de la mobilité. Ses véhicules reflètent un savant équilibre entre fiabilité industrielle, design distinctif, habitabilité généreuse, confort quotidien et adaptation aux usages variés (citadins, familiaux, professionnels ou électriques). La dynamique internationale insufflée par KG Mobility renforce encore ce positionnement, marquant l’ouverture d’une nouvelle ère tournée vers l’innovation et la mobilité du futur.

Grâce à sa combinaison unique de design, de technologie, de robustesse et d’accessibilité, KGM s’impose aujourd’hui comme une alternative solide et crédible pour les conducteurs marocains. Son lancement marque une étape importante dans la transformation du marché automobile national et ouvre la voie à une nouvelle génération de solutions de mobilité pensées pour durer.