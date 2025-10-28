M-Automotiv inaugure M-Occaz: un nouveau départ pour le véhicule d’occasion au Maroc

Le groupe M-Automotiv, leader de la distribution automobile au Maroc, a annoncé le lancement officiel de M-Occaz, sa nouvelle enseigne dédiée au véhicule d’occasion multimarques.

Avec M-Occaz, le groupe ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire du véhicule d’occasion au Maroc, à savoir un univers repensé autour de trois valeurs fortes: transparence, fiabilité et proximité, dans la lignée des standards d’excellence de M-Automotiv.

En effet, dans un marché où le véhicule d’occasion représente plus de 70% des transactions automobiles, la nouvelle enseigne M-Occaz s’impose comme une réponse concrète aux attentes des automobilistes marocains.

«One stop shopping»

Véritable “one stop shopping”, elle réinvente l’expérience d’achat d’un véhicule d’occasion en proposant une offre très compétitive et totalement transparente: des véhicules multimarques rigoureusement sélectionnés, diagnostiqués, tracés et garantis par le label M Check, accompagnés de services sur mesure, notamment: garantie allant jusqu’à 10 ans, financement gratuit à partir de 10% d’apport et assistance offerte pendant 24 mois.

M-Occaz propose aussi les engagements suivants: satisfait ou remboursé, cotation en moins d’1 heure, et achat de l’ancien véhicule en 24 heures.

Une expérience phygitale et de proximité

De plus, pensée comme une expérience phygitale, M-Occaz dispose d’un site internet intuitif qui permet de découvrir, comparer et réserver son véhicule d’occasion en toute simplicité.

Mais au-delà du digital, M-Occaz incarne aussi une présence de proximité. Son déploiement national vise à tisser un réseau de points de vente à travers le Maroc, pour offrir à chaque client une expérience fluide, encadrée et humaine, où qu’il se trouve.

Cette aventure débute à Casablanca, avec deux premiers sites stratégiques à Sidi Maarouf et Sidi Othmane - véritables vitrines de la promesse M-Occaz:

Sidi Maarouf – rue 120, n°1 lotissement Mandarona 300

Sidi Othmane – angle boulevard Mohamed Bouziane et boulevard Colonel All Allam

Ces sites regroupent une équipe de 32 collaborateurs passionnés, tous animés par la même exigence: offrir une expérience client exemplaire à chaque étape du parcours client.

Contribuer à professionnaliser le marché

Dans cette dynamique, Souhail Houmaini, directeur général de M-Automotiv, souligne: «Avec M-Occaz, nous poursuivons notre mission: rendre la mobilité plus accessible tout en apportant un nouveau standard de confiance et de transparence au marché du véhicule d’occasion. Par ailleurs, nous contribuons à professionnaliser le marché du véhicule d’occasion en offrant aux clients de l’occasion le même niveau de prestation et de service accordé aux clients de véhicules neufs.»

M-Automotiv, un acteur majeur de la mobilité au Maroc

Né en juin 2023 de la collaboration entre Cap Holding et HS Gestion, M-Automotiv s’impose comme le premier distributeur automobile au Maroc.

Le groupe représente les marques Renault, Dacia et Alpine, tout en développant une offre multimarque d’occasion et un service après-vente reconnu. En novembre 2024, M-Automotiv a signé un partenariat exclusif avec JAC Motors, suivi du lancement de la marque Soueast en juin 2025.

Avec 25 points de vente, plus de 650 collaborateurs et deux distinctions consécutives du prix «Élu Service Client de l’Année», le groupe poursuit sa vision: rendre la mobilité plus accessible, plus humaine et plus innovante.